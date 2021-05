Monago: Resultados elecciones madrileñas son "antesala" de la "victoria" del PP en España

Ep.

El presidente del PP de Extremadura y senador, José Antonio Monago, ha considerado que el resultado de las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo "va a tener una traslación" en el resto de España y que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, va a ser el presidente del Gobierno, tras unos comicios que han dado una mayoría "amplísima" a Isabel Díaz Ayuso y a su forma de gobernar y que son "la antesala de la victoria en España del Partido Popular".



"Inmensa alegría desde la humildad del Partido Popular en la provincia de Badajoz, en Extremadura y en el conjunto de España", ha señalado José Antonio Monago en una rueda de prensa este viernes en Badajoz, en la que ha estado acompañado de los diputados en el Congreso por la provincia, Víctor Píriz y Teresa Angulo.



En su intervención, José Antonio Monago ha valorado que los comicios autonómicos madrileños han puesto de manifiesto "un respaldo claro sin fisuras" a una forma de gestión, de entender la política y de gobernar, como la que ha tenido el PP en Madrid e Isabel Díaz Ayuso; una forma de gobernar frente a la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del socialismo español.



"De ahí que no es que hayan perdido las elecciones, es que han perdido también ser líderes en la oposición, el Partido Socialista ha tenido una derrota sin paliativos", ha remarcado, junto con que esto último era "algo anunciado" y que han pasado a ser la tercera fuerza política en una comunidad como la de Madrid, lo cual "es un aviso a navegantes de lo que está por venir" puesto que "lo mejor está por venir para el Partido Popular".



En este sentido, ha recalcado que "hay un cambio de ciclo" y ha criticado el que "algunos se apresuren a decir que no tiene nada que ver con el resto de España" cuando "sí tiene mucho que ver" y "siempre que se ha sacado un muy buen resultado en la Comunidad de Madrid ha sido la antesala de la victoria en España del Partido Popular" y "siempre, elección a elección, eso se ha producido como un vaticinio".



"Y eso va a pasar en las próximas elecciones y estamos convencidos de que Pablo Casado va a ser el presidente del Gobierno de España", ha espetado José Antonio Monago, al tiempo que ha aseverado que "cuando hay un aleteo de mariposas tiene estas consecuencias" y que "con nocturnidad y alevosía se quiso quitar el gobierno de Murcia, legítimo, al Partido Popular" pero "se refrendó el gobierno de Murcia, se refrendó el gobierno de Castilla y León y se ha sacado una mayoría amplísima en la Comunidad de Madrid".



Esto último lo ha achacado a "cuando se está al tacticismo y no se está al gobierno", y a "cuando se está, por ejemplo, eligiendo entre salud o economía al final los ciudadanos te responden de la manera que te han respondido", a la vez que ha defendido que los 'populares' apuestan por lo que ha hecho el PP de Madrid "conjugando salud y economía, a diferencia de lo que se ha hecho en muchas partes por partes de gobiernos socialistas".



Así, ha citado el caso concreto de Extremadura: "donde hemos toqueteado los decretos de cierre, donde le hemos dicho a la gente tú no vas a trabajar y ya te daremos una ayudita, ayudita que por cierto llega siempre tarde y mal cuando llega y por eso decía que lo que ha pasado en Madrid va a tener una traslación".



Igualmente, José Antonio Monago ha reconocido que el resultado de las elecciones madrileñas les ha "cargado de energía" a los 'populares' y a "mucha" gente que "confía" en el partido, tras una campaña "en favor de la libertad" y ha hecho hincapié en que esta última "ha estado en juego" y, en concreto, "la libertad de poder decidir los ciudadanos" y "de poder hacer", y "la libertad que se estaba coartando con un gobierno socialcomunista" que "decía qué teníamos que hacer", cómo se tenía que hacer, qué se tiene que pensar o que decir y cómo, "es decir, chavismo en estado puro".



Frente a eso, según Monago, "ha habido una rebeldía, una rebeldía en Madrid y una rebeldía que ya están diciendo las encuestas que se va a producir en el resto de España" puesto que "ya hay encuestas que dan ganador en unas elecciones generales al Partido Popular.



Finalmente, ha querido dar las gracias a los ciudadanos porque, aunque no han sido unas elecciones en Extremadura, son "muchos" los que les han felicitado, aunque "todos" tienen que felicitarse y la propia sociedad civil "que está reaccionando frente a la falta de oxígeno y libertad que se venía respirando en algunas partes de nuestro territorio".



"MOCIÓN DE CENSURA" DE LOS CIUDADANOS



Por su parte, Víctor Píriz ha sostenido que las elecciones madrileñas del pasado martes han modificado "absolutamente" y "totalmente" el espectro político en España, y ha comentado que desde entonces han pasado "tantas cosas" como la "fuga" del candidato de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid, Pablo Iglesias, "de la política nacional"; la "derrota aplastante" de la izquierda española en Madrid y "la muerte súbita y radical de la nueva política, aquella que venía a cambiar España".



En su opinión, lo que se ha producido en España desde el martes "es una moción de censura de los ciudadanos a Pedro Sánchez", a su forma de hacer política y a sus propias políticas: "desde aquí Extremadura lo podemos decir bien alto y bien claro, cuando mandan con nocturnidad y alevosía a Bruselas el documento que acompaña al plan de recuperación y resiliencia que incluye ese impuesto o esa tasa al uso de las autovías y las autopistas están perjudicando a regiones como la nuestra".



De este modo, ha criticado que hay un "desgobierno" y un "caos absoluto", así como "un caos judicial que tiene sumido ahora mismo a España en una situación de incertidumbre con 17 comunidades autónomas tomando decisiones sin un plan B jurídico alternativo al estado de alarma" como ha propuesto Pablo Casado, como también ha criticado la "nefasta" gestión en las ayudas directas que tienen que llegar a las comunidades para "volver a lanzar" los empleos, las empresas o los autónomos "que lo han pasado mal durante la crisis".



No obstante, ha continuado, el "problema" que se están encontrando las comunidades autónomas son los epígrafes de actividad que pueden ser subvencionados "que se están cambiando un día sí, otro también", como también sucede en el caso de los importes.



"Ante este caos, los ciudadanos lo que han hecho es una moción de censura a Pedro Sánchez, un voto mayoritario por las políticas del Partido Popular, por las políticas de libertad y por las políticas de progreso que suponen los gobiernos del Partido Popular allí donde gobierna", ha remarcado el diputado 'popular', que ha concluido que los madrileños han hecho una "moción de censura" a Sánchez y ha confiado en que el resto de los españoles lo hagan también "cuanto antes".