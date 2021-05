PSOE dice que "recomponer" para reactivar ha sid "máxima" de Junta y PP no ha hecho "nada"

Ep

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Lara Garlito, ha valorado que "recomponer y unir" para reactivar la región ha sido la "máxima" de la Junta, los agentes sociales y económicos y el tercer sector durante la pandemia, mientras que el PP no ha hecho "nada".



De esta forma, se ha preguntado por "dónde estaba" el PP y "qué ha hecho por los extremeños" mientras Extremadura y España trabajaban unidas, a lo que ella misma ha respondido que "absolutamente nada" y ha recordado que dicho partido no ha mostrado su apoyo a los decretos traídos por la Junta y no ha participado en las comisiones interdepartamentales.



Además, la socialista ha criticado que los 'populares' presentasen una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales de Extremadura en "medio de una pandemia" y que la anunciasen apenas "veinte minutos después" de ser presentadas las cuentas.



Garlito ha realizado estas declaraciones en su turno de intervención este jueves en el Debate sobre el Estado de la Región que se desarrolla en la Asamblea de Extremadura y que se inició este miércoles con el discurso de Fernández Vara.



PALABRAS DE "ACOMPAÑAMIENTO Y AGRADECIMIENTO"



La portavoz socialista ha querido que sus primeras palabras fueran para aquellos ciudadanos que están pasando "difíciles momentos", a quienes ha lanzado un mensaje de "acompañamiento y agradecimiento" por su esfuerzo "conjunto y colectivo" y por poner la esperanza y la vida por encima de sus renuncias.



De esta forma, Garlito ha incidido en que durante la pandemia se ha sido consciente de la necesidad de aunar esfuerzos y apoyarse unos con otros, a lo que ha añadido que "recomponer y pegar" todos esos "pedazos" ha sido "pelea constante y diaria" y en donde el "verdadero pegamento" ha sido las autoridades sanitarias, el trabajo de la ciencia y el rigor científico.



Asimismo, se ha referido a que, durante este tiempo, el diálogo, la participación y la escucha activa ha permitido en Extremadura el sostenimiento de lo esencial y muchos de los objetivos conseguidos en este tiempo han sido fruto de "renuncias" en favor de la región.



También se ha referido a que indicadores económicos marcan que el comportamiento de Extremadura durante el último año ha sido mejor que en otras regiones, unas cifras, han dicho, que no tienen que ser motivo de complacencia, pero si la prueba de que "aunar voluntades" y el diálogo es bueno para Extremadura y es la senda que se debe desarrollar.



Por ello ha valorado los dos pactos ofrecidos por Fernández Vara este pasado miércoles, en concreto el Pacto Social y Político por la Industrialización de Extremadura y otro pacto centrado en la Modernización Administrativa y Recursos Humanos.



PENSAR EN LAS NUEVAS GENERACIONES



Lara Garlito también ha manifestado que para Europa el "cortoplacismo" ya no es una opción y que hay que ir pensando en el futuro de las nuevas generaciones porque, de lo contrario, no habrá fondos, ha dicho.



Por ello, ha apuntado que el Plan de Recuperación y Resiliencia no solo es la esperanza necesaria, sino que generará vida en la amplia concepción de la palabra y será la "verdadera palanca" de las políticas en un futuro.



De esta forma, ha apuntado que el mundo ha cambiado y se han acelerado todas las tendencias vistas tiempo atrás, por lo que no se puede "perder ni un minuto", al tiempo que ha confiado en que Extremadura pueda atraer en los próximos años no menos de 10.500 millones de euros de fondos europeos, que representa un 50 por ciento del Producto Interior Bruto.



De esta forma, Garlito ha hecho hincapié en que los fondos europeos de reconstrucción ofrecen la posibilidad de construir una Extremadura más cohesionada, igualitaria, más verde y digitalizada, además de considerar que el "primer pensamiento y preocupación" debe estar en la educación del futuro y avanzar en un modelo que combine la asunción de conocimientos y el desarrollo de competencias.



En su intervención, Garlito también ha valorado la apuesta que la Junta de Extremadura ha hecho en este difícil contexto por la cooperación, la igualad o los jóvenes, que en poco tiempo han vivido dos crisis.