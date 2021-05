Unidas por Extremadura: "Sería lamentable que Fondos UE no fortalecieran a nuestras PYMES"

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha tachado el discurso del presidente Fernández Vara en el inicio del estado de la región de caduco, llegando a afirmar que “al señor Vara le falta iniciativa y nos vende proyectos que ya trajo en legislaturas anteriores”

Irene de Miguel ha recalcado que “Vara nos ha mareado con cifras, datos e información que ya habíamos debatido en la Asamblea”, criticando que, “si Vara hubiera tenido más transparencia con la tramitación de estos fondos este mareo de datos hubiera tenido más sentido porque hubiéramos sabido de lo que nos estaba hablando. Debería de haber hecho como otras comunidades autónomas que llevan ya un tiempo con portales de información, como Aragón o Euskadi”.

Para la portavoz de la confluencia, también “ha faltado participación. El señor Vara nos ha planteado un diálogo social ahora para debatir estos fondos, pero el diálogo debería haber venido antes y con multitud de colectivos y organizaciones que llevan trabajando en Extremadura mucho tiempo”.

Según la portavoz, “al señor Vara le ha faltado ambición y entender que estos Fondos Europeos son una oportunidad histórica: vienen a cambiar el modelo económico actual, no valen las recetas del pasado, no valen los proyectos que nos lleva vendiendo desde la legislatura pasada y que luego no se materializan, como la azucarera o los macrocasinos”.

Por ello, De Miguel ha señalado que “esos proyectos ya no nos sirven. Hay que afrontar un modelo económico distinto, nuevo, con valor añadido, oportunidad para los jóvenes y empleos de calidad y que estén imbricados en la transición ecológica” y, le ha instado al presidente a “actualizarse, ya que nos ha recordado al Vara del pasado”.

De Miguel no se fía de los pactos nombrados por Vara, durante su discurso pues, “nos ha hablado de muchos pactos, pero es que nos llega hablando de ellos desde el inicio de la legislatura y en realidad, no se materializan con los grupos de la oposición ninguno”.

A este respecto, ha puesto como ejemplo el “pacto de reindustrialización”, matizando que “el señor Vara tiene que tener claro que estos Fondos Europeos tienen que venir a fortalecer al tejido económico que tenemos en Extremadura: pymes, autónomos, cooperativas, empresas de economía social y solidaria”, denunciando que “me da la sensación que con los criterios que van a seguir para seleccionar los proyectos, éstos van a acabar en manos de los de siempre, en los bolsillos de las grandes empresas que llevan décadas en Extremadura haciéndose de oro, extrayendo los recursos a bajo precio y que el valor añadido se lo llevan a otro territorio”.

Por todo ello, ha sentenciado que “sería muy lamentable que estos Fondos Europeos no fortalecieran a nuestras pymes y nosotros mañana vamos a hacer mucho hincapié en esto”.

Y, De Miguel ha apostado “por unos servicios públicos de calidad, con un estado fuerte”, argumentando que “eso se hace con inversión”, denunciando que Fernández Vara “se ha vanagloriado de que vayan a venir dos hospitales privados”. En definitiva, para la portavoz “este discurso nos ha mostrado que el señor Vara está agotado, cansado y no tiene un modelo claro de región”.