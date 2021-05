PP: El "soporífero" discurso de Vara demuestra "falta de proyecto en momento más complejo"

Ep

La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha subrayado que el "soporífero" discurso que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha ofrecido en el inicio del Debate sobre el Estado de la Región demuestra su "falta de proyecto en el momento más complejo y más difícil de nuestra historia".

Tras el discurso de apertura del Debate sobre el Estado de la Región que ha ofrecido Fernández Vara en la Asamblea, Teniente cree que "demuestra que no hay plan, no hay proyecto, ni ideas" y que tras dos horas y media de duración, "se resumen en Extremadura debe iniciar un nuevo camino sin Fernández Vara y sin el PSOE", ya que se ha puesto de manifiesto que el presidente de la Junta "no sabe qué hacer" en la situación actual.

Para la portavoz del PP, "hasta su grupo ha sido incapaz de seguir" la intervención de Fernández Vara, afirmando que este discurso de Vara ha sido "una falta de respeto a este parlamento y a todos los extremeños" pues, "después de un año sin pisar" la Asamblea y "en el peor momento", éste no es el debate que merecen los extremeños.

Ante esta situación, Teniente ha alertado de que "es muy peligroso que tengamos a un presidente de la Junta que no sepa qué hacer, ese es el problema", ya que el discurso que ha ofrecido "ha sido un cacao de datos, de cifras y de informes", con una "lectura absolutamente desordenada", ha lamentado.

Por todo ello, Cristina Teniente ha preguntado si "¿alguien se ha enterado de algo?" del discurso de Vara, en el que "no solo han faltado ideas y pulso, es que ha faltado alma", añadiendo que no se puede orientar el destino y el rumbo de esta región sobre la base de este cacao monumental".

Una situación que ha tachado de "terriblemente preocupante" pues, en su intervención, Fernández Vara "ha ofrecido pactos sobre estrategias que ya están aprobadas", entre las que ha citado la Estrategia de Industrialización.

Por todo ello, Teniente ha calificado de "absoluta decepción" la intervención de Fernández Vara, y ha mostrado su preocupación porque la armonización fiscal que ha defendido el presidente de la Junta supone "un sablazo fiscal a los extremeños, porque es armonizar para subir".

A este respecto, la portavoz del Grupo Popular ha reprochado a Vara que "no haya tenido ni una sola palabra crítica con el presidente del Gobierno que ha sido más letal para la unidad de España, que es Sánchez, y que castiga a Extremadura con sus decisiones".

Y, Teniente ha reiterado que el discurso de Vara ha sido "absolutamente decepcionante para un momento crucial para nuestras vidas", concluyendo que "no merecemos un gobierno así".