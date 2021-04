Junta inicia proyecto piloto para formar alumnado ESO en accesibilidad sensorial y visual

Las direcciones generales de Accesibilidad y Centros y la de Formación Profesional y Formación para el Empleo de la Junta de Extremadura han puesto en marcha este lunes los talleres de accesibilidad sensorial 'Ayudas técnicas y productos de apoyo a la comunicación', dirigidos al alumnado de Formación Profesional, de las familias de Imagen y Sonido y Mediación Comunicativa, en los IES Extremadura y Santa Eulalia de Mérida.



En concreto, esta acción formativa, en la que han participado el director general de Formación Profesional y Formación para el Empleo, Manuel Gómez Parejo, y la directora general de Accesibilidad y Centros, María Ángeles López Amado, aproxima al alumnado de esas familias profesionales a los aspectos más importantes de la accesibilidad y su filosofía a través de ejemplos prácticos.



En este sentido, López Amado ha expuesto la necesidad de sensibilizar al alumnado ante cualquier tipo de barrera que impone un entorno construido discapacitante "porque es el mundo el que discapacita no la persona, y como futuros creadores de productos culturales estáis llamados a mirar y oír por y para todas las personas".



Esta visión integral e integradora de la accesibilidad promueve la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, en las mismas condiciones que el resto de la población, no solo al entorno físico, al transporte, a las tecnologías y los sistemas de la información y las comunicaciones (TIC), sino también en los productos culturales convirtiéndolos en democráticos e inclusivos para garantizar uno de los principios fundamentales de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) "no dejar a nadie atrás", ha señalado Amado.



Por su parte, Manuel Gómez Parejo ha destacado que desde la Consejería de Educación y Empleo consideran la accesibilidad, "en su sentido más amplio de la palabra, una materia transversal de las más importantes y que contribuyen a la igualdad de oportunidades", según informa en una nota de prensa la Junta de Extremadura.



El director general ha dicho que la globalización y el acceso a Internet por la mayoría de la población mundial "nos hace a todos más dependientes de la audiodescripción y del subtitulado, que no solo es para personas con alguna discapacidad, sino que su consumo se ha universalizado para el público en general".



Esta formación práctica ha sido impartida por la Oficina de Accesibilidad Sensorial de Extremadura (OAS) gestionado por Fedapas y el Servicio de Lengua de Signos (SILS) por Fexas, con la participación la plataforma del voluntariado de Mérida.



PROMOCIONAR LA INCLUSIÓN SOCIAL



El objetivo es mostrar cómo desde cualquier ámbito, y con un mínimo de formación y sensibilización, cada persona puede promocionar la inclusión social a través de la accesibilidad universal, en todos los ámbitos de la vida, en lo profesional, en la vida política, económica, cultural y social con el fin de apostar por la igualdad de oportunidades.



Visibilizar las barreras sensoriales que impiden a miles de personas comunicarse con el mundo y cómo el desconocimiento social cierra la puerta a la integración, serán tratados en estos talleres prácticos de formación a un alumnado cuya profesión le posibilitará abrir la puerta a productos culturales inclusivos.



Asimismo, será clave para el alumnado acercarlos al asociacionismo y voluntariado, piezas esenciales en la búsqueda de la integración de las personas con diferentes discapacidades, ya que es la fuerza y empeño de muchas personas, en su mayoría mujeres, el germen del tejido asociativo que cada día reivindica la plena inclusión.



La Dirección General de Accesibilidad y Centros, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, en su labor de transversalizar las políticas públicas de accesibilidad universal, ha iniciado un itinerario de colaboración con la Dirección General de Formación Profesional y Formación para el Empleo, de la Consejería de Educación y Empleo, con el objetivo de divulgar medidas y formar los valores inherentes de la accesibilidad universal como herramienta clave para mejorar la calidad de vida de las personas y su bienestar, asegurando su autonomía e independencia.



Este proyecto piloto dirige la mirada a los productos de apoyo a la comunicación, sabiendo que constituyen un motor de impulso al acceso igualitario de las personas con discapacidad sensorial y/o personas mayores, a una cultura inclusiva.



EL CURSO



Cabe destacar que este curso está siendo impartido por videoconferencia, a través de la plataforma Meet, este lunes y martes, días 19 y 20 de abril, en horario escolar, mientras que los días 21 y 22 en el IES Extremadura se llevarán a cabo talleres prácticos presenciales con grupos reducidos de alumnos para cumplir las medidas de seguridad.



Así pues, en la jornada de este lunes ha destacado la ponencia 'Aspectos clave de accesibilidad universal, filosofía y ejemplos de buenas prácticas', impartida por la jefa de servicio de Accesibilidad y Centros, Sagrario Conejero Vidal.



A continuación ha habido una entrevista, dirigida por Mª del Sol Pérez Cabrera, presidenta de la Plataforma del Voluntariado de Mérida, donde han participado dos personas jóvenes, una con discapacidad auditiva y otra con ceguera y, para finalizar, una clase sobre ayudas técnicas y productos de apoyo, impartida por Severiano Sevilla Caletrio (OAS) y Leticia Hernández Galán (SILS).



Finalmente, en las restantes sesiones se abordará la audiodescripción de un producto audiovisual, el subtitulado, los tipos y etapas del proceso desde la teoría, impartida por Eva Guerra Ramos (OAS) y los talleres prácticos impartidos por Raúl Ordoñez Flores y María Teresa Berrocoso Díaz (SILS), que se centrará en los servicios de intérprete de lengua de signos como canal de comunicación de las personas sordas signantes y servicio Svisual.