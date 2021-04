Vara: "Los casos no deben asustar" porque tras Semana Santa el aumento es "muy controlado"

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que los casos de Covid-19 que se están registrando en la comunidad "no deben asustar", en tanto que 15 días después de la Semana Santa el "crecimiento" de los mismos está siendo "muy controlado", algo que ha achacado al trabajo "muy minucioso" de rastreo y seguimiento que se realiza en la comunidad de las personas con coronavirus y sus contactos.



Así, tras afirmar también que "muy probablemente vienen días y semanas en los que nos encontraremos brotes en distintos lugares", ha defendido que el trabajo que se está haciendo contra la Covid-19 en la comunidd es "muy minucioso", donde el rastreo está permitiendo "su control muy rápido".



"Cuando se da un brote la capacidad de reacción es la que mide el sistema. En estos momentos una parte de la capacidad que tengamos de vencer al virus está en nuestra capacidad de respuesta frente a los casos", ha señalado el presidente extremeño, añadiendo que "los casos no deben asustar" sino que no se tomaran medidas frente a los casos que puedan aparecer



"A mí lo que me asustaría sería que no se tomaran medidas frente a los casos que puedan aparecer", ha dicho Vara, quien ha destacado que "desde luego" se está haciendo un "magnífico trabajo" por parte de todas las áreas en la comunidad contra la Covid-19.



"Yo soy testigo casi diario del seguimiento tan minucioso que se hace de todos y cada uno de los casos que van apareciendo a la región y esto está permitiendo que 15 días ya casi después de la Semana Santa haya habido un crecimiento muy controlado", ha resaltado en este punto.

Junto con ello, ha añadido que "ojalá que pueda seguir siendo así en el futuro y que consigamos de una vez por todas vencer a este virus a través del mejor de los mecanismos, de los tratamientos que son las vacunas".



PROGRAMACIÓN DE VACUNACIÓN



Al respecto, ha añadido que cree que "ahora mismo hay un escenario por delante cierto" que, a su juicio, "es lo que en estos momentos necesitamos", y que va a permitir "desarrollar toda una programación encaminada a que cuando llegue el verano toda la parte de esa España más vulnerable esté vacunada".



"Ese tiene que ser el objetivo que nos lleve a todos y que nos debe guiar a todos", ha espetado en declaraciones a los medios antes de participar este viernes en Badajoz en el acto de toma de posesión de Antonio Huertas Mejías como nuevo presidente del Consejo Social de la Universidad de Extremadura.



En este sentido, se ha mostrado "absolutamente convencido" de que "ser capaces al mismo tiempo de aislar los casos que vayan apareciendo y al mismo tiempo ir protegiendo cada vez a más gente es lo que va a permitir que en los próximos meses la cosa cambie claramente".



"Lo que pasa es que todo lo que hemos vivido a lo largo de este año es una pandemia de la que hemos aprendido y ahora tenemos que seguir aprendiendo: aparecen cepas nuevas, hay que tener capacidad de respuesta ante un virus que se va adaptando, se va acomodando a las circunstancias que va encontrando", ha dicho.

También, ha defendido que "lo que tenemos que hacer es desde el rigor científico, desde el conocimiento y también sobre todo ahora desde la colocación de tantos datos como aquellos de los que disponemos", concluyendo que "la verdad es que tenemos muchísimos datos para poder hacer frente".