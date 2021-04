Extremadura podría flexibilizar en mayo medidas en los sectores del turismo y los eventos

Ep.



La comunidad autónoma de Extremadura podría flexibilizar el próximo mes de mayo algunas medidas en los sectores del turismo y los eventos para poder darles "algún respiro".



El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios este jueves en Badajoz.



"En el mes de mayo, si las dosis siguen llegando a este ritmo, vamos a tener a un porcentaje muy alto de población por lo menos primovacunada, y yo creo que hay que empezar a darle algún respiro al sector que lo ha estado pasando peor", ha aseverado.



Asimismo, ha recalcado que esa flexibilización debe ir pareja a seguir con una serie medidas de seguridad, a las que se unirían el "complemento perfecto" del certificado verde digital.



Preguntado por los posibles aforos, Vergeles ha dicho que éstos se deberán ir incrementando "poco a poco" y ha indicado que es posible que se pueda partir de unos "50 o 100 como mucho al principio, dependiendo si es interior o exterior".



"A mí me dan mucho miedo las comuniones, las comuniones el año pasado nos hicieron pasar una racha malísima, no por el hecho en sí de celebrar la comunión sino porque al final se acaban juntando la gente de distintas comuniones que celebran la comunión en el mismo hotel y eso nos llevó a tener unos problemas tremendos", ha resaltado



Por ello, ha dicho que hay que tener "claro" que las barras libres están "prohibidas" y van a seguir estándolo "durante una buena temporada" y que no se pueden juntar gente de distintas comuniones.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios con motivo de una entrevista que le ha hecho alumnado del CEIP 'Manuel Pacheco' de Badajoz en el marco del programa 'Radio Escolar'.