Comienza la vacunación masiva en contra la Covid el Palacio de Congresos de Cáceres

Ep.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) va a comenzar esta tarde, a partir de las 15,30 horas, la vacunación masiva contra la Covid en el Palacio de Congresos. De momento, para esta primera jornada se ha citado a 150 personas a modo de prueba para poner en marcha todo el dispositivo sanitario y de seguridad que se ha diseñado, y ya mañana se aumentará el ritmo en horario de mañana y tarde solo en el citado Palacio de Congresos, con lo que el Hospital Universitario se descarga de este cometido que venía realizando hasta ahora.



La vacuna que se administrará es la de AstraZeneca para el grupo de 60 a 69 años, y el horario de vacunación durante la semana será de 8,30 a 14,30 horas y de 15,30 a 18,00 horas. Se espera vacunar a unas 1.500 personas al día, aunque dependerá del número de vacunas con las que se cuente, por lo que tanto el horario como el número de vacunados podría modificarse, según ha informado el SES a Europa Press.



Habrá más de 20 personas trabajando entre enfermería, médicos, TCA, celadores y administrativos en los dos puntos de vacunación que se han ubicado en el interior del Palacio de Congresos y para la seguridad y la coordinación se contará con la ayuda de la Policía Local, Protección Civil y asociaciones como DYA y ARA, que velarán para que no se produzcan aglomeraciones.



Para ello, se controlará el tráfico en el entorno del "vacunódromo" cacereño y se prestará especial atención a las personas con movilidad reducida que podrán usar unos aparcamientos reservados en la calle Isabel de Moctezuma, pero únicamente para que los momentos de la vacunación y posteriormente se deberá dejar libre el aparcamiento. El resto de los espacios de aparcamiento próximos al Palacio de Congresos estarán reservados para vehículos sanitarios y descarga de material y vacunas.



Para llegar a este centro de vacunación, las autoridades recomiendan que se utilicen medios de transporte alternativos al coche, ya que en la puerta de acceso al Palacio de Congresos están situadas las paradas de bus de las Líneas 2 y 3, y también están disponibles plazas para aparcamiento de bicicletas.



No obstante, si por limitaciones de movilidad u otras causas se debe utilizar el vehículo particular están disponibles dos estacionamientos gratuitos cercanos que se sitúan en Los Fratres (acceso por la calle Grecia) y en el Nuevo Cáceres, cuyo acceso es por la calle Marrakech.



La alcaldesa en funciones de Cáceres, María José Pulido, ha insistido este lunes en que solo deben acudir aquellas personas que hayan sido citadas previamente vía telefónica por el SES, ya que "no puede ir cualquiera que no haya sido citado", y ha pedido a los que hayan sido convocados que acudan a la hora más próxima a su cita para evitar esperas prolongadas. "Animamos a que la gente vaya a vacunarse cumpliendo las normas", ha indicado Pulido.



DATOS COVID Y SANCIONES



Respecto a los datos de Covid en la capital cacereña, la alcaldesa en funciones ha valorado que las cifras de contagios se mantienen estables, aunque la incidencia acumulada a los 14 días por cada cien mil habitantes ha crecido hasta los 107 casos, y en siete días se sitúa en 55, por lo que sigue en aumento.



"No son malos datos a pesar de que en otras áreas geográficas ya se habla de la cuarta ola y está subiendo la presión hospitalaria pero aquí no son datos malos, pero nuestro objetivo es que esos datos sigan bajando y, por lo tanto, seguimos haciendo un llamamiento a la prudencia y a la conciencia ciudadana para que sigan manteniendo las normas de protección Covid", ha dicho Pulido a preguntas de los medios sobre este asunto tras la presentación este lunes de las actividades programadas para festejar San Jorge en la ciudad.



En alusión a las medidas de restricción que se mantienen en la Comunidad Autónoma con la ampliación del cierre perimetral quince días más y aforos limitados, ha indicado que el Gobierno cacereño comparte estas medidas porque "pueden garantizar que los próximos días bajen los datos de incidencia".



"Hay que seguir vigilando porque el objetivo es seguir bajando esos datos y tenemos que seguir estando muy preocupados por estos datos", ha dicho la alcaldesa en funciones.



Sobre los datos de las sanciones impuestas por la Policía Local durante el pasado fin de semana, cabe destacar que han sido 42, de las que 12 de ellas han sido por mal uso de la mascarilla y 7 por fumar sin guardar la distancia de seguridad, de los que seis eran menores y uno por no guardar la distancia social.



También se han impuesto 12 por saltarse el toque de queda, de los que 8 eran menores, y otras 2 multas por ir contra la Ley de Seguridad Ciudadana por desobediencia a un agente. Además, tres establecimientos han sido multados por no informar a los usuarios sobre el debido uso de la mascarilla y uno más por no respetar el aforo del local y se han cursado cuatro denuncias por ruidos en viviendas.