Diputados y senadores PP urgen vuelos Badajoz y Madrid o Barcelona no sufran "recortes"

Diputados y senadores del Partido Popular en la provincia de Badajoz han exigido al Gobierno de España que los vuelos que conectan la capital pacense con Madrid y Barcelona "no sufran ningún tipo de recortes, ni en horario, ni en frecuencias" en una comunidad como la extremeña que, según lamentan, se ha convertido en "una región BlaBlaCar" porque "es lo único que funciona".



Así lo ha avanzado el diputado del PP en el Congreso por Badajoz Víctor Píriz en una rueda de prensa en la sede del partido en Badajoz en la que ha presentado una iniciativa conjunta del Partido Popular provincial y regional en el Congreso y el Senado en defensa de las infraestructuras y vías de comunicación en la región.



En concreto, diputados y senadores entre los que se cuentan Teresa Angulo, Francisco Javier Fragoso, José Antonio Monago y el propio Píriz se han dirigido con preguntas escritas y orales y con iniciativas parlamentarias "para defender los intereses de los extremeños en el nuevo atropello que están sufriendo las comunicaciones de la región".



Según ha recordado, el pasado 31 de marzo se conocía por el Boletín Oficial del Estado (BOE) que "se volvían a recortar" los vuelos en Extremadura y que el número de vuelos que conectaba Badajoz con Madrid, 11 inicialmente en el año 2018, se "quedarán" en dos, mientras que en el caso de los vuelos con Barcelona pasan de cuatro a dos; en relación a lo cual ha detallado que de 54.000 plazas en 2018 para los vuelos de Madrid con Badajoz se quedan en "algo menos" de 10.000; y de las 20.000 de los correspondientes a Barcelona en "menos" de 10.000.



"Esto es un nuevo ninguneo a Extremadura", ha sostenido Víctor Píriz, junto con que a los 'populares' les parece "un atropello", "una barbaridad" y "una injusticia" y no están "dispuestos a consentirlo", por lo que van a "dar la batalla" en ambas cámaras dado que "ya está bien del maltrato a los extremeños, ya está bien de maltratar día sí y día también a los extremeños con el beneplácito del presidente de la Junta y del Partido Socialista".



Y es que, como ha remarcado, estos vuelos de Badajoz con Madrid o con Barcelona "no son solo una cuestión comercial o de capricho de una línea aérea u otra", sino "una necesidad de comunicación para que una comunidad autónoma como Extremadura pueda facilitar y garantizar que sus ciudadanos tengan conexión, horarios y frecuencias dignas con los centros importantes de nuestro país, con Madrid y con Barcelona".



"Extremadura se ha convertido en una región BlaBlaCar porque es lo único que funciona en Extremadura ahora mismo, no funcionan los trenes, nos recortan los aviones", ha sostenido, para ahondar en que, por eso, desde el Partido Popular van a "luchar" para garantizar que en la región la Obligación de Servicio Público que puso en marcha el Gobierno de Mariano Rajoy "se lleve a cabo tal y como se aprobó" en 2018 con vuelos semanales a Madrid y Barcelona "que tenían muchísima aceptación".



UNA DECISIÓN "INJUSTA"



El diputado nacional ha insistido en que, de esta manera, los diputados y los senadores del Partido Popular de la provincia de Badajoz han presentado una batería de iniciativas en aras de interpelar en Madrid, "en la sede de la soberanía popular en las dos cámaras", para que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) "dé marcha atrás y corrija esta decisión que es injusta para Extremadura".



"Mientras se están salvando aerolíneas como Plus Ultra con un avión en marcha con 53 millones de euros no hay dinero para salvar a los extremeños, no hay dinero para garantizar que estas 54.000 plazas que había para viajar a Madrid o estas 20.000 plazas que había para viajar a Barcelona se sigan manteniendo, hay dinero para los amigos de Chávez, para los amigos de Maduro, para los amigos de Delcy y no hay dinero para garantizar las conexiones con los extremeños", ha criticado Píriz.



En su opinión, "la excusa peregrina de que no hay demanda es una falsedad" puesto que "obviamente la demanda caerá mientras que la oferta se siga empeorando", con unos horarios o unas combinaciones "absolutamente imposibles que hacen que los extremeños ni siquiera se planteen el vuelo o la conexión aérea como una forma de llegar a Madrid".



A este respecto, se ha preguntado si el presidente extremeño y secretario regional socialista, Guillermo Fernández Vara, "sabía que esto iba a pasar y si lo sabía qué ha hecho", porque el resultado es que "están humillando a los extremeños" y "les están faltando el respeto", al tiempo ha criticado la "actitud sumisa" de Vara con Sánchez.



Según ha recalcado, a Vara le votaron y lo invistieron presidente "para defender los derechos de los extremeños, no para defender los derechos del Partido Socialista Obrero Español en Madrid", mientras que dichos intereses de los extremeños "se están viendo pisoteados con medidas como ésta" en una región que "apenas" tiene trenes, cuyos trenes tardan seis horas en llegar a Madrid o en la que el AVE no se sabe cuándo vendrá "ni se le espera".



La prueba de que esto es así, para Píriz, es que este miércoles ha visitado la región la vicepresidenta primera y ministra de la Presidencia, Carmen Calvo "y nadie le habló de este tema, nadie le habló de los principales problemas que tienen los extremeños" y la pasearon por diferentes instituciones de la región, "pero nadie la llevó al aeropuerto, para que viera las pistas vacías, para que viera la cafetería vacía, para que viera que empleados que ahí estaban trabajando ya no están trabajando porque directamente no hay vuelos".



"Para que vieran que la Extremadura que están dejando tanto Pedro Sánchez en Madrid como Guillermo Fernández Vara en Extremadura va a costar años y años y años levantarla", ha concluido, para señalar que "si el PSOE y sus representantes no están dispuestos a defender Extremadura", el PP sí lo va a hacer en Madrid y van a "pelear" e "intentar traer dignidad a las comunicaciones, tanto terrestres como aéreas" a Extremadura, algo que también hacían cuando el partido estaba en el Gobierno de la nación.



CONGRESOS PROVINCIALES DEL PP



Por otro lado, y a preguntas sobre la celebración de los congreso provinciales del PP, Víctor Píriz ha comentado que se están celebrando congresos provinciales "a lo largo y ancho de todo el país", pero que no saben fecha ni "constancia todavía" de cuándo serán los de Badajoz y Cáceres, y ha agregado que los estatutos no tasan ninguna fecha límite y lo decidirá la Junta Directiva Nacional, que es el órgano del partido que aprueba la convocatoria de congresos.



Interpelado también por que unos 200 militantes entre alcaldes o diputados del PP se podrían estar organizando para plantear una alternativa a la provincial de Badajoz, Píriz no ha querido entrar a valorar situaciones sobre congresos que no están convocados, y ha matizado que, "a diferencia de otros partidos que se dan golpes de pecho sobre transparencia y luego montan primarias a oscuras", en el caso del Partido Popular cuando llegue el momento serán congresos "absolutamente transparentes" y sus estatutos "garantizan la participación de todos los afiliados en el proceso".