Calvo ve "ridículo" que una región decida negociar "unilateralmente" vacunas

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha considerado "ridículo" que una comunidad autónoma decida negociar "unilateralmente" asuntos relacionados con las vacunas cuando la propia Unión Europea defiende que los estados miembros no lo hagan "por su cuenta".



Así, sobre algunas comunidades que negocian vacunas --entre ellas la de Madrid-- ha defendido que "ha sido el Gobierno de la nación quien se ha endeudado y ha mostrado la disposición de fondos peleando en Europa la compra coordinada de las vacunas, la compra pública de las vacunas", y ha reprochado que alguna región española esté negociando sobre esta temática, máxime cuando lo está haciendo --incide-- más dentro de "una performance que otra cosa".



De este modo se ha pronunciado en rueda de prensa esta miércoles en Mérida, a preguntas de los medios, sobre negociaciones de algunas CCAA en materia de vacunas y sobre comentarios vertidos este pasado martes sobre quién se arroga el 'éxito' en esta temática y que a su juicio son "poco de recibo en el modelo democrático".



"Es el Gobierno de España quien ha peleado esta fórmula de comprar las vacunas, de distribuirlas con los criterios del Consejo Interterritorial, porque ha sido el Gobierno de España quien estuvo hablando con la Comisión para decir que los estados europeos no negociaran por su cuenta vacunas", ha señalado al respecto Carmen Calvo.



Al mismo tiempo, la vicepresidenta ha incidido en "lo ridículo que resulta que cuando Europa ha decidido que los estados no negocian unilateralmente tengamos alguna comunidad española negociando unilateralmente". "Por cierto negociando la nada porque ha resultado más una performance que otra cosa", añade.



DECISIONES EN EL CONSEJO INTERTERRITORIAL



En este mismo sentido, Carmen Calvo ha refrendado también que las decisiones relacionadas con el proceso de vacunación "corresponde" al Consejo Interterritorial de Sanidad y "está decidido", por lo que "no le corresponde a ninguna comunidad autónoma a su manera de entender o a su fórmula política de confrontar" tomar decisiones al respecto.



"Nuestro país es una combinatoria de igualdad y diversidad bien trabadas, y en relación a la igualdad las decisiones de qué vacunas, o qué criterio sanitario, o qué criterio de tramos de población se vacuna, qué calendario... eso corresponde al Consejo Interterritorial y está decidido, no le corresponde a ninguna comunidad autónoma a su manera de entender o a su fórmula política de confrontar", ha espetado.



"Esa es la igualdad de todos los españoles: saber que nos vacunamos con las vacunas que nos corresponden, por los tramos de edad que nos corresponden, en las fechas que nos corresponde, y a ser posible con la mayor rapidez que la realidad nos permita", ha añadido.



Con ello, "no está previsto que las CCAA ni nadie utilice criterios sanitarios de salud de carácter estrictamente técnico para hacer confrontación política a pesar de que algunos se empeñen en ello", ha recalcado.



En este sentido, ha recordado que este pasado martes la propia Unión Europea defendía que "la liberación de las patentes no nos va a ayudar en este momento a terminar con el ritmo de vacunación que tenemos". "Es una posición política que se puede mantener, que es legítima, que no es nueva, que viene de atrás, que se ha planteado muchas veces para muchas cuestiones evidentemente", ha añadido.



"En ese sentido, pues lo mismo vemos que hay quien cree que va a salvar Europa ella sola y luego hay quien piensa que puede tomar decisiones con criterios sanitarios y técnicos que no garanticen la igualdad de todos los españoles, de todas las españolas vivan en el territorio que viva", ha incidido Calvo, quien ha recalcado que "esas decisiones están tomadas, las tomó el Consejo Interterritorial y las tenemos que cumplir todos estemos donde estemos y sea la que sea la responsabilidad que tengamos asumida".