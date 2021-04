Monago advierte que Extremadura no tiene plan de vacunación, si no “de improvisación”

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha manifestado este martes que la Junta no tiene un plan de vacunación, “si no de improvisación”, tras afirmar que no se conocen los detalles concretos de la campaña de vacunación en la región.

Durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, el líder de los 'populares' extremeños ha recordado que los grupos políticos no tienen información ya que “no se convoca” la Comisión del Covid, que se creó en el Parlamento extremeño “para que hubiera transparencia”, mientras que sí se saben los detalles de otras comunidades como, por ejemplo, Madrid, Andalucía, Cataluña o Galicia.

De este modo, el presidente del PP ha asegurado que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, anunció que Extremadura tenía capacidad para vacunar a 175.000 personas a la semana, pero la realidad es que, de momento, sólo se ha conseguido inmunizar a 76.000 extremeños con las dos dosis.

“Si el objetivo era 175.000 a la semana, que se pongan. Y si no hay vacunas, que dejen la publicidad y la propaganda”, ha aseverado.

Igualmente, Monago ha señalado que “ya hemos perdido la campaña de Semana Santa y del puente de San José” y “si no se remedia, vamos a perder la campaña del verano”, algo que influye negativamente en el turismo, en la hostelería o el comercio.

De este modo, el líder del PP regional ha asegurado que “cada día que pasa se daña la salud de los extremeños pero también la salud del tejido empresarial”.

Por ello, el presidente de los 'populares' extremeños ha reclamado que se vacune con un plan que presentó el PP y que el PSOE rechazó en la Asamblea y que consiste en 24 horas al día y 7 días a la semana.

Y para ello, según informa la formación 'popular' en una nota de prensa, “se necesita una planificación, refuerzos en las contrataciones e instalaciones habilitadas que eviten la imagen que hemos visto estos días de personas mayores haciendo cola durante horas a pleno sol”, ha apostillado.

LIMITACIÓN EN LA PLANTACIÓN DE VIÑEDOS

En otro orden de asuntos, Monago se ha referido a la limitación en la plantación de viñedos para la producción de cava en Extremadura, algo que “imponía Cataluña con el beneplácito del Gobierno de Sánchez”.

Así, ha señalado que el Tribunal Supremo “dio un tirón de orejas” pero “más que al fondo, a las formas” y una vez que el ministerio ha subsanado el procedimiento administrativo, Sánchez “vuelve a dar la razón a Cataluña y nos vuelve a limitar”.

Igualmente, Monago ha recordado que la Junta “salió victoriosa” con la sentencia del Tribunal Supremo cuando “habíamos ganado una batallita, pero estamos perdiendo la guerra”.

Ante este panorama, ha reclamado a Fernández Vara que “defienda” a los viticultores extremeños del sector del cava y “vaya a Madrid” para “decirle a Pedro Sánchez que tenemos capacidad de crecer, tenemos derecho a crecer y no hay derecho a que otra comunidad nos impida crecer”.

GIGAFACTORÍA DE BATERÍAS DE COCHE

Por último, Monago también ha reclamado a Fernández Vara que pida al Gobierno de España que la gigafactoría de baterías de coches, que cuenta con una inversión de 5.000 millones de euros, se instale a Extremadura, tras las declaraciones de la ministra de Industria, Reyes Maroto, quien ha confirmado que la ubicación de dicha planta la decidirán los socios del consorcio público-privado, entre los que se encuentra el Gobierno de España.

A este respecto, Monago ha manifestado que “eso sí sería una gran alegría y una apuesta decidida del Gobierno por Extremadura” que supondría “un antes y un después” para el sector industrial de la región.

Y es que, “ya que permiten a Cataluña que nos limite la plantación de viñedos y van a fabricar los coches, que traigan a Extremadura la gigafactoría de baterías”, ha sentenciado.