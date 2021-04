En Extremadura, Policía y Guardia Civil imponen 204 propuestas de sanción en Semana Santa

Ep

En el conjunto de España, la Semana Santa ha dejado casi un centenar de detenidos y 8.590 propuestas de sanción tramitadas por la Policía Nacional y la Guardia Civil.



De acuerdo los datos consultados por Europa Press, en los cuatro días festivos del 1 al 4 de abril se practicaron 99 detenciones y se elevaron 8.590 propuestas de sanción en las actuaciones por parte de la Policía y la Guardia Civil en el conjunto de España para cumplir con el cierre perimetral entre territorios. En la estadística, no figura las actuaciones de policías autonómicas y policías locales.



En 2020, en el mismo periodo de tiempo, coincidiendo con la Semana Santa, se practicaron más de 800 detenciones y se tramitaron casi cien mil multas, según los datos que ofreció el Ministerio del Interior hace un año, cuando estaba en vigor un confinamiento domiciliario estricto.

Entonces el departamento ministerial era autoridad delegada por el estado de alarma y ofrecía datos centralizados de Policía, Guardia Civil y también cuerpos autonómicos y locales.



La estadística facilitada por el Ministerio del Interior señala que esta Semana Santa de 2021 la Policía y la Guardia Civil ha tramitado más propuestas de multa en la Comunitat Valenciana (3.123, con 17 detenidos), seguido por Andalucía (1.736 multas, por 4 detenidos). En la Comunidad de Madrid se han tramitado 779 multas y se han practicado 54 detenciones.



La estadística no incluye datos de policías locales y autonómicas, de ahí que Interior contabilice en Cataluña sólo seis propuestas de sanción --y ningún detenido--, mientras que en el País Vasco directamente no consta ninguna actuación por parte de Policía y Guardia Civil durante Semana Santa para hacer cumplir el cierre perimetral entre territorios. Navarra, otra de las regiones con policía autonómica propia, deja 24 multas y un sólo detenido.



Desde el Jueves Santo al Domingo de Resurrección, policías y guardias civiles impusieron 416 multas en Aragón; 113 en Asturias; 321 en Baleares; 178 en Canarias; 90 en Cantabria; 546 en Castilla y León; 232 en Castilla-La Mancha; 204 en Extremadura; 349 en Galicia; 142 en Murcia; 214 en La Rioja; 59 en Ceuta y 58 en Melilla.



Antes de la Semana Santa, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, prometió más de 64.000 agentes para cumplir con las restricciones de movilidad de acuerdo a lo aprobado por el Gobierno y las Comunidades Autónomas.



El ministro recordó que los dispositivo no tienen un fin recaudatorio sino velar por la salud de los ciudadanos, y recordó que durante el Puente de San José del 19 al 21 de marzo --festivo en siete comunidades autónomas-- Policía y Guardia Civil tramitaron 9.539 propuestas de sanción.