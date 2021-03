Vara: Próxima semana empezarán a llegar ayudas directas a sectores afectados por pandemia

Así, lo ha señalado el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en una entrevista en Onda Cero Extremadura, recogida por Europa Press, añadiendo que, tras la convocatoria que se abrió para que se presentaran las solicitudes, "ahora se están resolviendo" pues, es necesario "comprobar el cumplimiento de una serie de detalles", ya que se trata de dinero público "y se tienen que cumplir unos mínimos".



Según Fernández Vara, el decreto ley que se ha aprobado sobre estas ayudas ha intentado "facilitar las cosas a la ciudadanía", de tal forma que los controles financieros "no paren el procedimiento" y que la fiscalización "sea limitada, sobre algunos aspectos muy gruesos, y lo demás ya habrá tiempo para hacerlo más adelante".



En este sentido, ha confiado en que "a partir de la próxima se puedan empezar a resolver los primeros expedientes" sobre estas ayudas, dotadas con 60 millones de euros por parte de la Junta de Extremadura, ya que según ha insistido, "lo que tenemos que hacer ahora es poderlos pagar cuanto antes", y así lo ha encargado al Consejo de Gobierno, ha dicho.



El dirigente socialista extremeño ha destacado que "tan importante como la cuantía final", sobre la que ha avanzado que "si hace falta más, habrá más", es hacérselo llegar "cuanto antes al bolsillo de los ciudadanos".



SUBIDA DE CONTAGIOS



Por otra parte, y respecto al incremento de contagios de coronavirus que se está produciendo en los últimos días en Extremadura, ha matizado que, en esta pandemia, "todo es efímero", ya que "hace unos días se estaba hablando del milagro extremeño".



Para Fernández Vara, "como todo es efímero, hay que tener mucho cuidado en el día a día, e intentar ser lo más riguroso posible" pero, cree que, "en estos momentos, no hay razón para poder afirmar" que se esté en una cuarta ola pues, "no hay datos suficientes para hablar" de eso y, "otra cosa es que se mantuviera en el tiempo o que en el puente que empieza mañana y en la Semana Santa traigan otros datos".



Así, el dirigente socialista ha explicado que en la situación actual, las autoridades sanitarias están "empeñados en hacer cuantos más test mejor a los contactos de los contagios, aunque no se tengan síntomas", para "intentar aislar lo antes posible" a aquellos que puedan estar contagiados.