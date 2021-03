El coste laboral cae en Extremadura un 2,5% a cierre de 2020, cifrándose en 2.259 euros

Rd./Ep.

Durante el cuarto trimestre de 2020, el coste laboral por trabajador baja en Extremadura un 2,5% respecto al mismo periodo de 2019 (España un -0,1%), cifrándose en 2.259,16 euros por trabajador y mes (a nivel nacional 2.752,26 euros/trabajador y mes).

En concreto, el coste salarial por trabajador y mes registra en la Comunidad Autónoma una reducción del 2,7% en tasa anual (en España un -0,7%), según los datos proporcionados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Así pues, en Extremadura el coste salarial alcanza los 1.687,2 euros de media (en España 2.061,32 euros de media). Frente a ello, los otros costes registran en Extremadura una tasa anual del -1,9% (en España un 1,7%), situándose en 571,96 euros por trabajador y mes en la Comunidad Autónoma (690,94 euros a nivel nacional).

A su vez, el sector de actividad con mayor coste laboral por trabajador en el cuarto trimestre de 2020 es la Industria (2.482,22 euros), seguido por la Construcción (2.385,77 euros) y finalmente por los Servicios (2.219,42 euros).

Igualmente, para el total de trabajadores en Extremadura, las horas pactadas de jornada laboral se reducen un 1,23% respecto al mismo trimestre de 2019 (a nivel nacional bajan un 0,6%), según informa el Instituto de Estadística de Extremadura (IEEX) en una nota de prensa.

Las horas efectivas a nivel autonómico registran una tasa interanual del 2,95% y a nivel nacional del 5,19%.

Finalmente, en el cuarto trimestre de 2020 el número de vacantes se sitúa en 660 en Extremadura. La mayoría de las unidades preguntadas (90,8%) contestan que no tienen vacantes que cubrir este trimestre porque no necesitan trabajadores adicionales (95,7% a nivel nacional).

DATOS NACIONALES



El coste laboral medio por trabajador y mes (que incluye las remuneraciones y las cotizaciones sociales) ha bajado un 0,1 por ciento en el cuarto trimestre de 2020 en relación al mismo periodo de 2019, hasta situarse en 2.752,26 euros, moderando en un punto el retroceso anual del tercer trimestre y en más de ocho puntos la tasa del segundo trimestre, cuando se experimentó la mayor caída en 20 años (-8,3%).



De esta forma, el coste laboral encadena tres trimestres de descensos, que arrancaron en el segundo trimestre, coincidiendo con la pandemia y la entrada de muchos trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que no son remunerados con salarios, sino con prestaciones abonadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en algunos casos complementadas por las propias empresas.



Además, recuerda el INE, las cotizaciones sociales que pagan los empresarios por estos trabajadores y también por los que se reincorporan a la actividad cuentan con exoneraciones, con lo que se reducen sus pagos a la Seguridad Social.



El coste laboral se compone del coste salarial y de los otros costes. Entre octubre y diciembre, los salarios (que comprende todas las remuneraciones, tanto en metálico como en especie) han bajado un 0,7 por ciento interanual, situándose en 2.061,3 euros por trabajador y mes.



Excluyendo el factor variable de los salarios (pagos extraordinarios y atrasados) se obtiene el coste salarial ordinario, que en el cuarto trimestre del año pasado ha bajado un 0,6 por ciento, hasta los 1.691,9 euros mensuales.



Los otros costes (costes no salariales) han totalizado en el cuarto trimestre del año pasado 690,94 euros, con un repunte interanual del 1,7 por ciento. El componente más importante de los otros costes son las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social, que totalizaron 634,57 euros, un 1,4 por ciento más que en el cuarto trimestre de 2019.



El segundo elemento importante de los otros costes son las percepciones no salariales, que aumentaron un 3,2 por ciento en tasa interanual, debido fundamentalmente al repunte de todos sus componentes salvo las otras percepciones no salariales (indemnizaciones por fin de contrato, ropa de trabajo, pagos compensatorios, etc.). Por su parte, las subvenciones y bonificaciones han bajado un 2,2 por ciento interanual entre octubre y diciembre.



El coste laboral por hora ha crecido en el cuarto trimestre de 2020 un 5,1 por ciento interanual, hasta los 22,66 euros. Este incremento se debe a la bajada en un 5 por ciento del número de horas efectivas de trabajo. Si se elimina el efecto estacional y el de calendario, el crecimiento estimado del coste por hora es del 5,5 por ciento.



Por su parte, el coste laboral por hora pagada ha retrocedido un 0,7 por ciento interanual, hasta los 18,29 euros.



El INE también proporciona datos corregidos de calendario y desestacionalizados de esta estadística. De acuerdo con esta serie, el coste laboral por trabajador ha bajado en el cuarto trimestre de 2020 un 0,2 por ciento en tasa interanual.



En términos intertrimestrales (cuarto trimestre de 2020 sobre tercer trimestre del mismo año) y en valores corregidos de estacionalidad y calendario, el coste laboral por trabajador ha aumentado un 1 por ciento, frente al repunte del 8,5 por ciento del trimestre anterior, en tanto que el coste por hora efectiva ha avanzado un 1,7 por ciento.



EL 22% DE LAS HORAS PERDIDAS A LA SEMANA, POR FUERZA MAYOR O ETOP



Durante el cuarto trimestre de 2020 la jornada semanal media pactada, considerando conjuntamente tiempo completo y tiempo parcial, fue de 34,5 horas. De ellas se han perdido 6,7 horas a la semana, de las cuales 1,5 horas (el 22,4%) no se trabajaron por razones técnicas, económicas, organizativas, de producción y/o fuerza mayor, incluyendo aquí el tiempo no trabajado por los afectados por ERTE, mientras que 2,7 horas no se trabajaron por vacaciones y fiestas (el 23,6%). Dentro de las horas no trabajadas a la semana, el 31,2 por ciento se debió a una incapacidad temporal.



El resto de horas no trabajadas del tercer trimestre (2,5 horas) se deben a otras posibles causas como maternidad o paternidad, otros permisos remunerados, conflictividad laboral, etc. Si se añaden las horas extras y se restan las perdidas, las horas efectivas de trabajo a la semana se reducen a 27,9.



Según el INE, el sector servicios protagonizó el mayor descenso interanual del coste laboral en el cuarto trimestre del año pasado, un 0,2 por ciento, hasta 2.644 euros por trabajador y mes, mientras que la construcción ha registrado el mayor incremento, del 1,3 por ciento, hasta los 2.904 euros.



También fue este sector el que experimentó el mayor repunte de los salarios, un 1,5 por ciento, hasta los 2.117 euros, en tanto que la industria fue el sector donde más han bajado, un 1 por ciento, hasta los 2.442 euros. En los servicios, los salarios han caído un 0,8 por ciento interanual, hasta los 1.989 euros.



PAÍS VASCO Y MADRID TIENEN LOS SUELDOS MÁS ELEVADOS



Por comunidades autónomas, los costes laborales más altos los han registrado País Vasco (3.273,2 euros por trabajador y mes), Madrid (3.218,5 euros), Navarra (3.109,5 euros) y Cataluña (2.917,7 euros). Por contra, los más bajos se han dado en Canarias, muy afectada por el impacto negativo de la pandemia en el turismo, y en Extremadura, con 2.094 euros y 2.259 euros, respectivamente.



El coste laboral ha retrocedido en seis regiones en el cuarto trimestre de 2020 y ha subido en once. Murcia y Castilla y León han presentado los mayores repuntes interanuales del coste laboral, un 5,3 por ciento y un 3,7 por ciento, respectivamente, mientras que Canarias (-9,3%) y Baleares (-9%) han registrado las mayores caídas.



MÁS DE 76.000 VACANTES EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2020



El INE ha informado además de que en el cuarto trimestre del año pasado se han registrado 76.007 vacantes de empleo, entendiendo éstas como el puesto de trabajo creado recientemente o que no está ocupado o que está a punto de quedar libre y para el que el empresario está tomando medidas activas para encontrar un candidato ajeno a la empresa.



Del total de vacantes del periodo, el 87,5 por ciento pertenecían al sector servicios (66.482 vacantes), el 6 por ciento a la industria (4.525) y el 6,6 por ciento a la construcción (5.000).



Madrid y Cataluña han concentrado el mayor número de vacantes (17.419 y 16.217, respectivamente) y Baleares y La Rioja han presentado las menores cifras, con 353 y 400 vacantes, respectivamente.