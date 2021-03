Monago: "Vaivenes" de la Junta han contribuido a que los autónomos estén en "horas bajas"

Ep.

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha lamentado que los "vaivenes" de la Junta han contribuido a que los autónomos de la región estén en "horas bajas", especialmente los que pertenecen a los sectores de la hostelería y el comercio.



Así, Monago se ha referido a que Extremadura no tiene grandes industrias o grandes empresas sino que la realidad del paisaje empresarial de la región está constituida por pequeñas y medianas empresas, autónomos y agricultores.



El 'popular' se ha detenido también en los sectores de la hostelería y el turismo, éste último que cuenta con 13.500 establecimientos, 26.000 empleos y que representa el 8 por ciento del PIB regional.



Un sector que regaló hace poco más de un año la cifra de 2 millones de visitantes que "regaron las cajas registradoras" de muchas actividades y que ahora están en "horas bajas".



"Sé que están en horas bajas por la pandemia, pero también por los vaivenes del gobierno regional", ha aseverado el presidente de los 'populares' extremeños.



José Antonio Monago ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa en Mérida junto al secretario general del PP, Teodoro García Egea. Ambos dirigentes se reunirán en esta jornada con responsables de ATA en Extremadura y participarán en la reunión del Comité Ejecutivo del PP extremeño.



"EMPEÑO" Y "AFÁN" POR RECUPERAR LOS GOBIERNOS REGIONAL Y NACIONAL



En su intervención, Monago ha mostrado su satisfacción por contar con la presencia y la "inestimable ayuda" del secretario general del PP, Teodoro García Egea, en el "afán" y en el "empeño" por recuperar el gobierno de Extremadura y España.



De esta forma, el 'popular' ha valorado el apoyo que está recibiendo el PP de Extremadura por parte de la dirección nacional del partido, tras las recientes visitas a la región del vicesecretario general de Territorial del PP, Antonio González Terol; el vicesecretario de Organización, Jaime de Olano, y este fin de semana con la presencia del presidente del PP, Pablo Casado.



La jornada de trabajo que mantendrán García Egea y el PP de Extremadura este lunes está centrada en el colectivo de los autónomos, que forman parte de la "seña de identidad luchadora" y que lo están pasando "muy mal".



"Necesitamos escucharles, no solo hablarles, necesitamos escucharles para poder, en definitiva, poner encima de la mesa soluciones que mitiguen los graves problemas que están atravesando", ha aseverado Monago.



En esta línea, ha incidido en que mientras en otras comunidades, como en Madrid, los autónomos podían trabajar en Extremadura se cerró "a cal y canto la actividad", se "victimizó" al comercio y a la hostelería, y al final se cosechó los "peores indicadores de la pandemia de todo el mundo".



Por ello, ha dicho, cuando se habla del "milagro extremeño", el presidente de los 'populares' extremeño recomendaría a esas personas que fueran al "oftalmólogo", porque "aquí no habido milagro extremeño"



En este sentido, ha recordado que quedan todavía personas que necesitan apoyo, como los autónomos, y ha recordado que el PP en Extremadura ha propuesto en la Asamblea un plan de choque y rescate para los autónomos y las pymes que todavía subsisten y una reforma fiscal.



En ambos casos, ha criticado Monago que la mayoría absoluta del gobierno socialista de la Junta ha hecho que cayeran "en saco roto". "No obstante, vamos a seguir arrimando en hombro, como siempre hemos hecho desde el Partido Popular en Extremadura, proponiendo soluciones, proponiendo alternativas, aunque una y otra vez nos las voten en contra, sobre todo escuchando a la sociedad civil y a sus actores principales", ha indicado.