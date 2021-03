La producción industrial retrocedió en enero un 2,8% en Extremadura en tasa interanual

Rd./Ep.

El Índice General de Producción Industrial (IPI) de Extremadura registró en enero una tasa de variación de -2,8% respecto al mismo mes del año anterior.

Mientras, en el conjunto de la economía nacional la tasa interanual fue de -6,9%, según los datos proporcionados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En concreto, la variación mensual entre los meses de enero y diciembre fue de -0,6% (-1,9% a nivel nacional).

A su vez, en Extremadura, se registran tasas de variación positivas respecto al mismo mes del año anterior en los sectores de energía (9,5%) y bienes intermedios (3%); y negativas en bienes de consumo (-28,7%) y bienes de equipo (-5,4%).

Por su parte, en España, se registraron tasas de variación negativas en los sectores de bienes de consumo (-12%), bienes de equipo (-11,2%) y bienes intermedios (-5,5%); y positiva en energía (1,6%).

Del mismo modo, en la Comunidad Autónoma el mayor incremento de producción se registra en Reparación e instalación de maquinaria y equipo; produciéndose el descenso más elevado en Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques.



A NIVEL NACIONAL

A su vez, a nivel nacional la caída del 6,9 por ciento en el Índice General de Producción Industrial (IPI) en enero en tasa interanual representa la mayor caída desde el pasado mes de junio en el país, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística.



Con la caída interanual de enero, la producción industrial regresa a tasas negativas después de que en enero subiera un 2,2% y registrara su primera tasa positiva tras once meses de descensos.



Todos los sectores han registrado en enero caídas anuales de la producción, salvo la energía, que la ha aumentado un 1,6 por ciento. El mayor descenso se lo han anotado los bienes de consumo no duradero, con una disminución interanual del 12,2%, seguido de los bienes de equipo (-11,2%); los bienes de consumo duradero (-8,8%) y los bienes intermedios (-5,5 por ciento).



Las actividades que más han recortado su producción en enero han sido la confección de prendas de vestir, con un retroceso interanual del 35,5%, y la industria del cuero y del calzado (-33,1%). Sólo dos actividades han elevado su producción interanual en enero: el suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (+5,3%) y la fabricación de otros productos minerales no metálicos (+1,8%).



Corregida de efectos estacionales y de calendario, la producción industrial ha registrado en enero una caída interanual del 2,2%, ampliando en siete décimas el retroceso de diciembre (-1,5 por ciento).



En términos mensuales (enero de 2021 sobre diciembre de 2020), y dentro de la serie corregida, la producción industrial ha bajado un 0,7 por ciento, en contraste con el repunte del 0,8 por ciento logrado en diciembre.



EN TÉRMINOS MENSUALES



En términos mensuales (enero de 2021 sobre diciembre de 2020), y dentro de la serie corregida, la producción industrial ha bajado un 0,7%, en contraste con el repunte del 0,8% logrado en diciembre.



Todos los sectores han registrado en enero tasas mensuales negativas, especialmente los bienes de equipo (-1,5%), seguidos de los bienes intermedios (-1,2%), la energía (-0,9%), los bienes de consumo no duradero (-0,8%) y los bienes de consumo duradero (-0,6%).



Por ramas de actividad, los incrementos mensuales más acusados de la producción se han dado en la fabricación de productos farmacéuticos (+7,7%), reparación e instalación de maquinaria y equipo (+5,8%) e industria del cuero y del calzado (+5,1%). Por contra, los mayores retrocesos han sido para otras industrias extractivas (-19,8%), la confección de prendas de vestir (-7,3%) y artes gráficas (-6,7%).



La producción industrial ha registrado descensos anuales en todas las comunidades autónomas en el mes de enero, especialmente en Canarias (-15,5%), Navarra (-15%), Castilla-La Mancha (-10,5%) y País Vasco (-9,5%).



Los menores retrocesos se los han anotado Aragón (-2,4%), Extremadura (-2,8%), Cantabria (-5,1%), Madrid (-5,6%) y Cataluña (-5,7%), según los datos publicados por Estadística.