Extremadura elabora una guía para proyectar ciudades y pueblos con perspectiva de género

La consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, y la directora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Eulalia Moreno, han presentado este viernes en rueda de prensa esta publicación.



En su intervención, García Bernal ha reconocido que no es fácil trasladar a la sociedad en general las "costuras del urbanismo", pero ha sostenido que cuando se trabaja en él uno se da cuenta de la importancia que tiene en el día a día.



Asimismo, ha aseverado que el germen de la guía es la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística Sostenible de Extremadura (Lotus), aprobada en la legislatura pasada y que es de las leyes autonómicas pioneras en la incorporación de la perspectiva de género en las políticas de planificación del territorio y las áreas urbanas.



Así, y consciente de la "dificultad" de la incorporación "tan novedosa" de la perspectiva de género en la planificación urbanística, la Junta encargó a la Cátedra Unesco de Política de Género, Ciencia e Innovación de la Universidad Politécnica de Madrid esta guía para ayudar a la incorporación efectiva de la dimensión de género y concienciar a la población sobre esta cuestión.



De esta forma, la guía realiza un recorrido didáctico que comienza con un glosario para adentrar al lector en descubrir las carencias de los diseños urbanísticos y territoriales y que se convierten en "verdaderas barreras contra la igualdad".



Así, se pretende hacer reflexionar sobre el uso de las ciudades por parte no solo de las mujeres sino de la mayoría de la población que ha sido "invisibilizada" a la hora de proyectar los entornos construidos.



"Proyectar con inteligencia de género significa reconocer y repensar nuestras ciudades y pueblos para hacerlos, en definitiva, más sostenibles, amables y seguros", ha dicho.



CASOS DE BUENAS PRÁCTICAS



La guía también incluye, de forma sintética y con planos, algunos casos de buenas prácticas que sin duda ayudarán a los técnicos redactores a pensar y repensar las ciudades desde una "mirada integradora".



Además, se adelanta lo que serán los indicadores de género del reglamento de desarrollo de la Lotus, cuyos pasos para ver la luz están a punto de finalizar, ha apuntado García Bernal.



"Este gobierno está comprometido con la igualdad, también desde la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio. Desde toda la consejería buscamos proyectar nuestro futuro con esa mirada, que sin duda beneficiará a la mayoría de la población", ha dicho.



De esta forma, ha insistido la consejera en que el reto demográfico es el "mayor reto" al que se enfrenta la región en los próximos años y todas estas medidas están encaminadas a mantener la vida de las pequeñas poblaciones fijando la población en ellas y la "referencia para mantener la vida en los pequeños municipios tiene rostro de mujer".



Por su parte, la directora general de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Eulalia Moreno, ha valorado el carácter "pionero" de la Lotus al establecer la obligatoriedad de que se cumpla la perspectiva de género desde la génesis y el propio diseño del planeamiento.



Es decir, como ha asegurado, la mirada de género tiene que estar desde que se "coge el lápiz" para diseñar o rediseñar una ciudad, por lo que, a partir de ahora, hay que dotar a los espacios de "calidad" y de "cualidad".



Moreno ha indicado que en horario laboral quienes utilizan fundamentalmente los espacios son las mujeres y las personas mayores, por lo que son ellos quienes necesitan los espacios públicos y proximidad para concatenar las tareas.



Por ello, ha dicho, estos son los aspectos que la región va a promover en el diseño del planeamiento, poniendo como ejemplo que a los colegios se pueda llegar andando o fomentando la seguridad de los espacios.



De esta forma, la guía promoverá la mezcla de usos en los entornos; la seguridad, para lo que ha expuesto como ejemplo la Isla de Mérida, en donde se estableció una iluminación para que la mujer tuviera percepción de seguridad, así como el fomento del transporte público.



"La mirada de género no solamente beneficia a las mujeres, la mirada de género beneficia a todos aquellos que utilizan la ciudad y a todos aquellos que utilizan el espacio público", ha aseverado.



Cabe destacar que este viernes se va a celebrar un webinar, en el que están inscritas casi 700 personas, y en el que se presentará esta guía, con la participación de varias consejeras de la Junta de Extremadura y de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo.