Monago pide comparecencia de Vara en Asamblea y convocar comisión parlamentaria Covid-19

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha pedido la comparecencia del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, en la Asamblea y que se convoque la comisión parlamentaria de la Covid-19.



En esta línea, Monago ha considerado que es "muy importante" que en este contexto de "máxima dificultad" la Junta pueda escuchar a los grupos parlamentarios y sus propuestas y que los partidos puedan también recoger información de la pandemia por parte del Ejecutivo regional.



Además, ha considerado que Fernández Vara, cuando se le solicita que comparezca en el parlamento, parece que éste es un "potro de tortura" y no se a la Asamblea ve como el foro habitual de trabajo de los parlamentarios y del presidente de la Junta.



Así, y a juicio de Monago, Vara debe comparecer en la Asamblea no solo porque es el presidente de la Junta sino porque también ostenta el cargo el cargo de autoridad delegada y máximo responsable de la pandemia en Extremadura.



"Yo no estoy pidiendo al señor Fernández Vara que haga algo distinto a lo que están haciendo todos los presidentes autonómicos", ha asegurado el presidente del PP extremeño.



De este modo, ha apuntado Monago, el PP continúa con la máxima de "arrimar el hombro" en estos momentos de "máxima dificultad" por la pandemia y, además de ejercer la labor de control, haciendo propuestas, ha recalcado.



PIDE QUE NO SE REPITAN LOS MISMOS ERRORES



En este sentido, ha recordado que a principios de diciembre, los índices epidemiológicos en Extremadura no eran preocupantes y que los dirigentes autonómicos extremeños, a diferencia de otros, no adoptaron medidas, lo que provocó que en enero se alcanzaran los peores datos del país.



Así, Monago ha insistido en que el PP no quiere que si hay una cuarta ola de la pandemia se repitan los errores de las anteriores, por lo que lo "correcto" y lo "inteligente", en su opinión, sería que se atienda siempre a criterios científicos y epidemiológicos para atender a la cuarta ola, cuando además ya se cuenta con un "manual de instrucciones".



En esta línea, y a preguntas de los medios por una posible flexibilización o no de las medidas de cara a la Semana Santa, Monago ha insistido en que hay que tener siempre por delante los criterios científicos y epidemiológicos y basarse en la ciencia y en la evidencia y no en la "ocurrencia".



Así, ha considerado que se debe tener capacidad de anticipación, aunque ha asegurado que él no va a establecer cuáles deben ser las medidas a adoptar porque no tiene un comité científico de asesoramiento, y lo que es "más grave", ha dicho, es que "tampoco lo tiene" el gobierno extremeño.



"A principios del mes de diciembre no se anunció ninguna medida, las cosas iban bien desde el punto de vista epidemiológico, todo el mundo anunció medidas en base a criterios científicos y técnicos, como aquí no se hizo nada, en enero nos dio con bastante rigor los efectos de la tercera ola y yo quiero no pase", ha dicho.



Asimismo, se ha mostrado convencido de que ni el comercio ni la hostelería son los responsables de los contagios, unos sectores que "ya han pagado las consecuencias de tantas ocurrencias, y ya muchos se han quedado por el camino".



En esta línea, ha criticado que la Junta haya gastado menos de la mitad de los fondos destinados para reactivar la demanda, ya que de los 6,5 millones previstos solo ha gastado 2,7 millones de euros.



Un hecho que ha considerado producto Monago de que Extremadura se está quedado "sin tejido productivo", ya que sea sacan "tarde y mal" las medidas de apoyo y cada vez hay "menos gente a la que les pueden llegar".



También, y preguntado por al año transcurrido desde los primeros contagios de coronavirus en Extremadura, el presidente del PP de Extremadura ha mostrado su pesar por el sufrimiento experimentado por la sociedad extremeña.



En este sentido, ha resaltado que la "única alternativa" que existe en estos momentos es la "vacunación masiva" y ha situado como ejes de la "pelea" de Extremadura en estos momentos la lucha contra la despoblación y la recuperación del empleo perdido.



Asimismo, ha apostado por recuperar la asistencia sanitaria, ya que no pueden estar "atrincherados los centros de salud", ya que hay "muchas patologías que se han agravado", por lo que ha abogado por reforzar la sanidad y las residencias de mayores.