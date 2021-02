Vergeles alienta a seguir con medidas: El objetivo de la OMS está "al alcance de la mano"

Ep.



El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha alentado a los extremeños a continuar con las medidas de control de la pandemia que han reducido drásticamente los casos en las últimas semanas, y que permiten atisbar muy de cerca el objetivo marcado por la Organización Mundial de Salud (OMS) de rebajar la incidencia por debajo de los 50 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días.



El responsable de la sanidad extremeña ha aprovechado su comparecencia periódica en la Asamblea para informar sobre la evolución de la pandemia en la comunidad autónoma, para trasladar un mensaje de "esperanza" a los extremeños, que tienen el objetivo de la OMS "al alcance de la mano".



Así, tal y como informó este pasado miércoles, la incidencia acumulada a los 14 días se situó en Extremadura en 87 casos por 100.000 habitantes, y se prevé que continúe bajando, aunque a menor ritmo que lo ha hecho en el último mes, llegó a superar los 1.400 casos en el pico del 21 de enero. "Los extremeños y extremeñas tienen que notar que el objetivo de los 50 casos por 100.000 habitantes lo pueden tocar con los dedos", ha remarcado.



En su comparecencia, que ha comenzado con un recuerdo a la diputada del PP Consuelo Rodríguez Píriz y la directora médica de Plasencia María Isabel Bueno, ambas víctimas de la Covid-19, ha insistido en que Extremadura está "hoy mejor que ayer", y "esta semana mejor que la anterior".



Las cifras consolidadas del Ministerio de Sanidad reflejan una incidencia de 87 casos por 100.000 habitantes a los 14 días frente a los 218 de la medida nacional, y de 28,57 casos a los 7 días frente 84,3 de media. Datos que son "un logro colectivo, de toda la sociedad extremeña, donde cada uno intenta poner lo mejor de sí mismo".



OCUPACIÓN DE CAMAS "MUY CONTROLADA"



Vergeles ha señalado que las medidas restrictivas adoptadas para contener esta tercera ola tenían por objetivo bajar la incidencia de una forma rápida, algo que es "fundamental" y una "necesidad", porque se traduce en "menos hospitalizaciones, menos sufrimiento y menos fallecimientos".



Esta reducción de la incidencia de 1.400 casos a 87 en apenas un mes, ha permitido un porcentaje de ocupación de camas "muy controlada". Según los datos facilitados, los pacientes de covid ocupan el 4,35% de las plazas hospitalarias frente a un 10,67% del conjunto del país, mientras que el de las UCI se sitúa en el 18,81% frente al 30,55% del conjunto nacional.



Con el objetivo de "ir por delante del virus", se ha apostado por la realización de pruebas que los resultados han demostrado que son, ha dicho, "las que hay que realizar", como así indica el porcentaje de positividad de las mismas, con 2,34%, frente al 5,88% nacional.



Asimismo, ha apuntado que los indicadores muestran que en los próximos días continuará bajando la incidencia en la región. En número reproductivo básico instantáneo se sitúa en el 0,65; o la RT (razón de tasa) en el 0,31; la velocidad de crecimiento medio en los últimos 7 días, en el 0,66; o el índice de crecimiento potencial por en el 52,53, son indicadores que muestran la "senda de la esperanza", de que "es posible alcanzar" el objetivo de la OMS.



VACUNACIÓN "POR BUEN CAMINO"



Esto es "fundamental", ha dicho, para seguir "por buen camino" con el "proceso que trae la esperanza", en referencia a la vacunación, que se traduce en la administración de 98.780 dosis en la región, que han llegado, a más de 60.400 extremeños. De ellos, más de 38.300 han recibido la pauta completa.



De ellas, 26.194 vacunas se ha administrado en centros sociosanitarios, así como se ha vacunado a 6.321 dependientes no institucionalizados; y hay 16.323 vacunados en hospitales y 5.292 en atención primaria de salud.



A ellos se suman los mayores de 80 años que se han comenzado a vacunar esta semana, alcanzando un 5% de los 72.944 personas que forman este sector de la población.



Todo ello, a la espera de la reunión de este jueves de la Comisión de Salud Pública, que va a permitir, si hay dosis suficientes, acelerar el proceso y poder definir las enfermedades influenciadas por la infección. En este sentido, ha reiterado que el SES está preparado para una "vacunación masiva", con capacidad, en un escenario conservador, para administrar 175.000 dosis en una semana.



REFORZAR UNA PLANTILLA "EXHAUSTA"



Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular Cristina Teniente ha reclamado un "refuerzo" en la plantilla de sanitarios que se encuentran "exhaustos" tras "coronar" esta tercera ola, así como un plan de vacunación "de garantías" que "no deteriore más" la atención primaria.



Para los 'populares', la vacunación lleva un "ritmo extremadamente lento", con 700 dosis diarias de media en estos primeros dos meses, por lo que se necesita "multiplicar" estas cifras para alcanzar los objetivos marcados de cara al verano, y para ello se necesita "un plan detallado" que, ha lamentado, los grupos políticos desconocen.



En esta línea, ha criticado que no se convoque desde principios de enero la comisión parlamentaria del covid, un tiempo en el que se ha producido la tercera ola y el comienzo del proceso de vacunación.



Por otro lado, ha reclamado más test, teniendo en cuenta que el sistema de salud extremeño tiene capacidad para ello, argumentando que, al igual que los fuegos se apagan invierno, este virus "se tiene que atacar de ola en ola", para evitar que la siguiente sea "un tsunami", y se afronte con la "desesperación de montar ifebas con colchones prestados por el ejército".



EVITAR "ERRORES DEL PASADO"



Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos José María Casares ha reconocido la mejora en las cifras de contagios y en la reducción de los hospitalizados, pero ha subrayado que no hay que olvidar "el alto coste de vidas" que se ha cobrado esta tercera oleada.



Por ello, una vez se consoliden los datos, ha reclamado que se tomen "decisiones estratégicas" que permitan "una desescalada organizada" para evitar que vuelvan a cometer los "errores del pasado", pero conjugado con que "los derechos de la ciudadanía no se pueden restringir de forma indefinida".



Por último, y ante los "retrasos" en la entrega de dosis por parte de las farmacéuticas, que lleva a que aún se vea "muy lejos" la inmunidad de rebaño, ha pedido que al menos se estudie la posibilidad de cambiar las pautas de inmunización a tenor de los estudios que elevan la capacidad de protección frente al virus de la primera dosis.



ACIERTO EN LAS MEDIDAS



A su vez, el diputado del Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura Joaquín Macías, ha reconocido al conjunto de la sociedad extremeña el esfuerzo realizado para reducir los casos, lo que demuestra que "efectivamente se ha acertado con las medidas".



Por ello, ha animado a continuar en esta línea hasta reducir la tasa a los 50 casos como recomienda la OMS, al tiempo que ha mostrado su preocupación con la evolución que pueda adoptar la pandemia con la llegada de la Semana Santa, y en este sentido, ha animado a "no repetir errores".



Finalmente, sobre la vacunación ha apostado por exigir la suspensión de las patentes a la industria para que la fabricación de las dosis se produzca a una mayor velocidad, porque de ello depende que se produzca la recuperación de la economía al tiempo que aumenta el riesgo de aparición de "mutaciones más peligrosas" del virus.



La diputada socialista Estrella Gordillo ha agradecido a sociedad el "excepcional comportamiento" durante la pandemia, a la vez que ha mostrado su apoyo al consejero y ha defendido la transparencia en la gestión de la pandemia de la Junta para ponernos en situación del mapa epidemiológico de la región y de las medidas que se van adoptando.