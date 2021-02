La Junta cree que los datos de Covid en las aulas evidencian que los protocolos funcionan

Ep.



El secretario general de Educación de la Junta de Extremadura, Francisco Javier Amaya, ha defendido que la decisión adoptada para el retorno presencial a las aulas de Infantil y Primaria tras las navidades, y posteriormente días más tarde también de Secundaria y Bachillerato (entre otras modalidades educativas), se ha evidenciado que ha sido "correcta" a tenor de los datos de Covid-19 registrados en la enseñanza en la comunidad.



Mientras, la diputada del PP en la Asamblea Pilar Pérez ha cuestionado la gestión en esta materia aplicada por la Junta, a la que ha pedido "autocrítica" tras haber permitido el regreso a las aulas "en plena tercera ola" de la Covid-19 en la comunidad, lo que "ha generado miedo entre la comunidad educativa y en toda Extremadura".



Así, en respuesta a una pregunta sobre el regreso a las aulas tras las Navidades formulada este miércoles en comisión parlamentaria en la Asamblea por el PP, el secretario general de Educación ha defendido que los protocolos "han vuelto a funcionar" en la educación extremeña, dentro de una situación "insólita y dolorosa" como la de la actual pandemia en la que hay que buscar el "frágil equilibrio" entre el derecho a la salud y a la educación.



Ha defendido así que los espacios educativos son "seguros", limitan la movilidad, generan una rutina y permiten tener un "control" de la evolución de la pandemia; al tiempo que ha reconocido que la consejería ha vivido momentos de "incertidumbre" en los que había que "gestionar el miedo" de la sociedad.



Con ello, ha recalcado que la Consejería de Educación articuló un plan de retorno a las clases tras las Navidades actualizando junto a Sanidad los protocolos y adoptando medidas extraordinarias basadas en criterios "objetivos" y en las cifras de incidencia de Covid-19 en la región y específicas de determinados grupos de edad, como la incorporación presencial primero de unas etapas y posteriormente de otras en un mes de enero que "quizás ha sido uno de los momentos más complicados si no el más complicado" de todo el curso escolar en la región.



"Las decisiones que tomamos fueron tomadas en criterios objetivos, coordinados siempre con Salud Pública, teniendo en cuenta también el aval y funcionamiento de los protocolos del primer trimestre y mirando también al resto de CCAA", ha espetado Amaya, quien ha incidido en que Extremadura fue la "única" comunidad autónoma que "tomó medidas extraordinarias en la vuelta a las clases en el segundo trimestre".



En esta línea, ha argumentado que teniendo en cuenta que la incidencia acumulada de coronavirus el 5 de enero de los grupos de Infantil y Primaria estaban en 100 y en Secundaria y universidad en 160, es decir, "se estaba disparando la incidencia acumulada en el grupo escolar de la enseñanza media", la Consejería de Educación adoptó la decisión conjunta con Sanidad de que "podía comenzar de manera presencial Infantil y primaria y era recomendable comenzar de manera online Secundaria y el resto de enseñanzas".



Ya el 25 de enero, según ha añadido, "es el día que vuelve de manera presencial Secundaria y el resto de enseñanzas con una incidencia acumulada en 100 o en 80, es decir, la misma incidencia acumulada que tenía Infantil y Primaria el 11 de enero".



En esta misma línea, Francisco Javier Amaya ha argumentado que entre el 11 y el 22 de enero, solamente con la presencialidad de Infantil y Primaria se registraron 621 sustituciones de docentes en Extremadura, y tras evitar el periodo hipotético de propagación del virus del 25 de enero al 5 de febrero las sustituciones de docentes bajan a 400 pero con el cien por cien de las aulas abiertas, lo que evidencia que "mejoran los resultados".



Finalmente, como actualización de datos, el secretario general ha explicado que desde el 25 de enero hasta la actualidad están en la región "el cien por cien de los centros abiertos", y "solamente ocho aulas en enseñanza telemática, el 0,07 por ciento". Ha añadido también que la semana pasada fueron contagiados de media 93 alumnos y sólo fueron contagiados tres docentes.



EL PP PIDE AUTOCRÍTICA



A su vez, la diputada del PP Pilar Pérez ha rogado que si se produce una cuarta ola de la Covid-19 en la región la Junta de Extremadura "escuche a la comunidad educativa", porque "hay que garantizar la educación pero también la salud pública".



Ha pedido así que la Junta ponga en marcha todos los mecanismos para que como consecuencia de la pandemia "no haya una carga moral extra en los miembros de la comunidad educativa", ya que los docentes acudieron a los centros educativos "sin hacer test antes del inicio de las clases y sin hacer "cribados a los alumnos".



"Los centros son espacios seguros el 11 de enero pero cuando llegaron alumnos y docentes ese espacio pudo contaminarse porque no se sabía en qué estado estaban alumnos y docentes", ha dicho Pérez, quien ha reclamado a la Administración regional la realización de test y cribados en los centros educativos, así como una mejor organización en el reparto de mascarillas en los centros, y la instalación de filtros que garanticen la pureza del aire en las aulas.



Además, ha solicitado que aclare la Junta cómo va a ser el proceso general de vacunación para los docentes y la comunidad educativa, ya que "los docentes están inquietos", y para evitar situaciones que generen "preocupación".



También ha pedido que la Junta prime "ante todo la salud y olvide la política". "Aquí no hay que tomar es decisiones políticas sino que lo hay que primar es la salud de todos los extremeños y de la comunidad educativa", ha espetado la diputada del PP, que ha afirmado que "nadie entendió la vuelta a las clases en enero".



"No se entendió que volvieran primero los alumnos y docentes de Infantil y Primaria y que las clases fueran online para Secundaria, FP y la universidad cuando se estaban adoptando en la comunidad cierres perimetrales, estaba cerrada la hostelería, el comercio, etcétera... y que luego decidieran la vuelta a la presencialidad de Bachillerato y ESO cuando los datos de Extremadura eran los más altos de España y de los más altos de Europa", ha reprochado la 'popular' a la Junta.



Finalmente, sobre el proceso general de vacunación de docentes en Extremadura, a pregunta del PP, el secretario general de Educación de la Junta, Francisco Javier Amaya, ha reiterado --tal y como ya indicó ayer la consejera de Educación, Esther Gutiérrez-- que han sido facilitados datos de personal docente y no docente de la enseñanza pública y concertada en la región para cuando Sanidad determine el momento de la vacunación del colectivo.