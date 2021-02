Extremadura recibirá en agosto tres etapas de la Vuelta Ciclista a España 2021

Ep.

La comunidad autónoma de Extremadura recibirá el próximo mes de agosto tres etapas de la Vuelta Ciclista a España 2021 con el objetivo de facilitar a la sociedad una "enorme inyección de ilusión" en tiempos de coronavirus, así como de aprovechar el potencial de desarrollo turístico que dicha cita propiciará para la región.



Así, el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, durante la presentación este lunes en Mérida de dichas citas, ha defendido que la Vuelta Ciclista a España 2021 supone "una enorme inyección de ilusión" para los extremeños y va a permitir "enseñar" Extremadura a decenas de países.



"Si ha habido regiones que con ocasión de Vueltas a España han podido ver un impacto importante Extremadura está en las que más", ha dicho, porque "esto visto desde el cielo es enormemente hermoso".



En concreto, con tres salidas y metas inéditas en la Vuelta y casi 350 kilómetros de recorrido por la región, Extremadura disfrutará el próximo 27 de agosto de una etapa con llegada a Villanueva de la Serena probablemente al sprint.



Tras ello, al día siguiente la prueba partirá desde Don Benito y concluirá en el Pico de las Villuercas, dentro de una etapa de montaña por cuestas con más del 7 por ciento de pendiente media, con dos pasos por dicho puerto, y que va propiciar al aficionado "un espectáculo absolutamente inigualable" por "uno de los referentes" de la Vuelta.



Ya el 29 de agosto, la tercera cita que atravesará Extremadura partirá de Navalmoral de la Mata dentro de otra "gran etapa de montaña", ha destacado el director de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, quien ha mostrado la "vocación" de la prueba de "regresar" a la región en años próximos.



Al respecto, Fernández Vara ha agradecido a la Vuelta que se haya pensado en Extremadura para el paso este año de la misma, y ha confiado en que ahora que la región vuelva a albergar etapas de la prueba en años venideros.



De este modo, tras incidir en que la sociedad está "castigada" por la pandemia, ha destacado que la Vuelta Ciclista permitirá ofrecer "escenarios que puedan ilusionar" a la ciudadanía, además de suponer "un espaldarazo" para la región porque permitirá ofrecer por la televisión a "muchísimos países" las potencialidades turísticas de Extremadura.



Esto lleva a que la inversión que realizará la comunidad --entre 280.000 y 300.000 euros a partes iguales por la Junta y las dos diputaciones-- para acoger la cita no vaya a ser "ni la tercera parte del retorno que se va a producir".



"Vamos a enseñar lo que luego le vamos a decir a los ciudadanos del mundo que pueden ver", ha dicho Vara, quien ha subrayado que se presentará una Extremadura "como es" porque "la tele no engaña". "Vamos a enseñar Extremadura como es" en su belleza.



Al respecto, ha subrayado que la inversión en la prueba se hace con "toda la esperanza de que tenga un buen resultado", y con la pretensión de se vislumbre a nivel mundial los valores de naturaleza, salud, ejercicio físico y deporte que ofrece Extremadura, gracias a una práctica como el ciclismo que "está de moda".



ESCENARIO PARA "VENDER MUCHO Y BIEN", SEGÚN GALLARDO



Por su parte, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha destacado que la Vuelta Ciclista a España no supone solamente un evento deportivo de "primer nivel", sino un "espectáculo de nivel internacional" que permitirá difundir las potencialidades de Extremadura, y cuya inversión "se va a multiplicar por mucho" en forma de retorno para la región.



"Tener la oportunidad de que durante tres días la serpiente multicolor pase por Extremadura también será una enorme oportunidad para nosotros", ha dicho Gallardo, quien ha recordado que la Vuelta recalará en tres comarcas extremeñas.



Así, pasará por La Siberia, lo que dará la oportunidad de difundir la única Reserva de la Biosfera de la provincia de Badajoz; así como también por La Serena, "tierras llanas, de ganado ovino y de buenos quesos"; y también por Vegas Altas.



En esta línea, Gallardo se ha mostrado "convencido" de que el paso de la Vuelta por Extremadura "saldrá bien" porque los ciudadanos están "ilusionados" con un evento como éste que llega "en el mejor momento posible", porque en agosto "probablemente" gracias al proceso de vacunación se podría estar "dejando atrás" la pandemia de la Covid-19.



Además, ha resaltado la importancia del paso de la Vuelta por la región desde el punto de vista económico, y ha defendido que la cita "de alguna forma" permitirá devolver a la hostelería, el comercio y el turismo "parte de lo perdido" como consecuencia de la pandemia.



"Será una oportunidad" para Extremadura, ha recalcado el presidente de la Diputación de Badajoz, quien ha subrayado que la cita deportiva permitirá a los extremeños "con respeto" y "humildad" mostrar "lo que somos" y "lo que tenemos". "Es un escenario para poder vender mucho y bien", ha dicho; al tiempo que ha destacado la coordinación de Junta y diputaciones de Badajoz y Cáceres para que "hacer región" a través del paso de eventos deportivos como la Vuelta Ciclista a España por la comunidad.



VALOR DEPORTIVO Y TURÍSTICO SEGÚN CARLOS CARLOS



Por su parte, el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos Rodríguez, ha destacado el "valor" de la Vuelta Ciclista a España desde el punto de vista deportivo, y ha confiado en que ésta sirva como "punto de inflexión" para "lanzar el turismo" en las tres comarcas extremeñas que atravesará.



En este sentido, ha defendido que la etapa que concluirá en el Pico de las Villuercas, además de permitir cumplir el "sueño" de la expresidenta de la Diputación de Cáceres, Rosario Cordero, de que dicho enclave formarse parte del recorrido de la Vuelta Ciclista, permitirá celebrar también el décimo aniversario que se cumple este año de la declaración de Las Villuercas-Ibores y Jara como Geoparque de la Unesco.



Así, y tras recordar la inversión realizada para acondicionar la carretera que sube al citado Pico de Las Villuercas, Carlos Carlos Rodríguez ha destacado que en esa etapa de la Vuelta Ciclista los aficionados podrán disfrutar de "las impresionantes vistas" que desde ese punto de Las Villuercas se tiene sobre todo del Geoparque.



"Se verán los llanos de las Villuercas, sus macizos rocosos, y unos densos bosques principalmente de castaño y roble que será la atracción turística de estas etapas en Extremadura", ha espetado.



Sobre este respecto, el presidente provincial ha incidido en que uno de los objetivos es aprovechar la Vuelta como "revulsivo" turístico a nivel regional. "Habrá deportistas que quieran ver la escalada al Pico de las Villuercas. Pero también tenemos que ser capaces de que las etapas vayan más allá de finales de agosto y se contenga en el tiempo como revulsivo turístico a nivel regional", ha afirmado.



Finalmente, Carlos Carlos Rodríguez ha agradecido la disponibilidad y disposición para que la Vuelta pase por Extremadura, y ha resaltado la colaboración entre la Junta y las dos diputaciones para que ello vaya a ser posible.



REGRESO "NECESARIO" A EXTREMADURA



A su vez, el director de la Vuelta Ciclista a España, Javier Guillén, ha destacado la "unión" de Junta y diputaciones provinciales para que la Vuelta vaya a pasar por la comunidad, y ha defendido que el regreso de la prueba a la región era "absolutamente necesario", al tiempo que se ha mostrado partidario de que en años venideros continúen las etapas en Extremadura.



Guillén también ha destacado el valor económico y turístico que propicia la Vuelta como "plataforma de comunicación", que tiene la capacidad de llegar a 190 países y suma cada año más de 400 millones de espectadores a nivel mundial en audiencia acumulada.



Además, ha destacado que la Vuelta Ciclista a España mueve más de 3.000 personas cada día, que pernoctarán dos noches en la región para elevar la factura de consumo hotelero por encima de los 250.000 euros por noche.