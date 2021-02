Alcalde de Cáceres apuesta por desescalada progresiva para no romper racha buenos datos

Ep

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha apostado por llevar a cabo una desescalada progresiva en los horarios de apertura de la actividad económica de la hostelería con el objetivo de no romper la racha de buenos datos en la ciudad, que ayer notificó cero positivos en coronavirus y que ha bajado la incidencia a 86 casos en 14 días.



Ante la petición de la Asociación Cacereña de Bares y Restaurantes (Acabares) de que, en el próximo Consejo de Gobierno regional se decrete la apertura de la hostelería hasta el toque de queda de las diez de la noche, Salaya ha indicado que "se cumplirá con la planificación de la desescalada que marque la Junta de Extremadura".



El primer edil ha reconocido que "entendemos que la hostelería ha soportado un sacrificio muy importante durante este tiempo y también entendemos que hemos conseguido reducir mucho las cifras de una situación muy difícil, y lo que aprendimos en las últimas olas es que una desescalada demasiado rápida, a veces, echa a perder el trabajo y el sacrificio de muchos meses".



Así, ha incidido en que "se marcarán los ritmos que los expertos digan" y se ha mostrado convencido de que a la hostelería "le beneficiará que se hagan bien las cosas para no recaer en situaciones como la de hace unas semanas".



Salaya ha subrayado que los datos en la ciudad ahora mismo "son muy buenos" pero también ha alertado de que, según lo aprendido en las anteriores olas de la pandemia, es que "no podemos relajarnos mínimamente". "Si cumplimos y somos capaces de hacer las cosas bien, seguiremos así, y si no, lo podemos estropear muy rápido como en la segunda ola", ha sentenciado.



Por ello, ha hecho un llamamiento a los cacereños para que sean responsables y "eviten recaídas". También ha pedido que "hagan el trabajo lo más fácil posible a la gente que trabaja bajo mucha presión", es decir, que no se convierta a los dependientes de los comercios y a los camareros en policías que vigilen el cumplimiento de las normas, ya que la ciudadanía también es la que debe cumplir con lo establecido.