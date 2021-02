Vara insta a no olvidar que, pese a flexibilización, sigue habiendo muertos y contagios

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha instado a los ciudadanos a no olvidar que, a pesar de la "cierta flexibilidad" que se ha iniciado este viernes con la apertura de bares y gimnasios, "sigue habiendo fallecimientos, que todos los días son muchos", así como contagios, "aunque hayan disminuido de manera significativa".



En ese sentido, Vara ha confiado en que "la gente sea consciente" de que el "esfuerzo numantino y gigantesco" que la sociedad "ha hecho a lo largo de las últimas cinco semanas, no se vea castigado en apenas tres días".



A partir de ahí, el presidente de la Junta ha señalado, a preguntas de los periodistas este viernes en Mérida, que "a medida que vayan pasando las semanas", y en función de la evolución de los datos, se irán "tomando las decisiones".



Así, Fernández Vara ha asegurado que comprende "perfectamente todas las reclamaciones y las críticas" de los sectores más afectados por la situación del coronavirus, y las asume "en primera persona", pero ha añadido que desde el Ejecutivo extremeño están "haciendo lo que creemos que tenemos que hacer, lo que nos dicta la razón", así como "el rigor científico".



Y es que, "hay gente que está haciendo un esfuerzo numantino", ya que según ha señalado el presidente extremeño, "esta crisis no está siendo igualmente repartida", ya que "la está padeciendo todo el mundo en la parte sanitaria, pero en la parte económica la están padeciendo "unos más que otros", y eso "hay que entenderlo y hay que intentar estar a su lado".



Para ello, "hay que poner encima de la mesa ayudas, tal y como estamos haciendo", así como "otras que habrá que hacer en el futuro", ha señalado el dirigente socialista extremeño, quien ha abogado por que "en la medida en que se pueda, ir combinando permanentemente la protección sanitaria con la protección económica, porque al final la sanidad y la economía se juntan".



En cualquier caso, Vara ha querido agradecer el diálogo, tanto con los agentes sociales como con todos los sectores, que "han estado siempre dispuestos, aunque hayan sido críticos, a entender que teníamos la obligación de tomar las decisiones", ha dicho.



Finalmente, ha reiterado que las decisiones se van tomando "a medida que vayamos valorando los datos, tal y como lo hemos hecho hasta ahora", tras lo que ha abogado por "seguir haciéndolo por periodos de siete días", ha concluido.



Guillermo Fernández Vara ha realizado estas declaraciones este viernes en Mérida, antes de asistir a la presentación de la primera televisión digital de Extremadura.