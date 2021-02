Vergeles pide que la flexibilización no se entienda como una "mejora sustancial"

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha pedido que las medidas de flexibilización aprobadas ayer por la Junta de Extremadura relacionadas con la pandemia --reapertura con limitaciones de hostelería, cultura y deporte, entre otras-- no sea entendida como una "mejora sustancial" de la situación de la Covid-19, ya que toda España continúa en un nivel de alerta 4, "el máximo".



De este modo, y tras agradecer el "trabajo conjunto" desarrollado por la sociedad extremeña hasta el momento y pedir que éste continúe, ha apelado a la responsabilidad, sobre todo de cara a este próximo fin de semana de Carnavales, una festividad que según ha recalcado "no debe celebrarse" en Extremadura.



Al mismo tiempo, ha invitado a los sectores productivos a continuar con el "trabajo conjunto" que están realizando con el Ejecutivo regional y que "está dando buen fruto"; así como ha solicitado a los grupos políticos de la oposición "unidad de acción" y que si se suman a la misma, en todo caso que "no estorben".



Con ello, durante su comparecencia este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura para informar sobre la situación de la pandemia en la comunidad, Vergeles ha reconocido que existe "esperanza" ante los indicadores "a la baja" que acumula la región en materia de Covid, aunque ha incidido en que eso no debe más que "estimular para seguir trabajando en afianzar todavía más las cifras de la incidencia y por lo tanto del sufrimiento de la sociedad".



Así, Vergeles ha agradecido a la sociedad el "logro colectivo de controlar la pandemia, asumiendo y respetadndo todas las medidas duras" de "este último tiempo", y ha reconocido que "gracias a este esfuerzo hoy estamos mejor que estábamos ayer, esta semana mejor que la semana pasada, y gracias a ese esfuerzo vamos en la dirección correcta", lo que "no significa nada más que estamos mejor que estábamos", porque la región está aún en una situación "muy complicada" y en nivel de alerta 4.



En este sentido, ha defendido que aunque algunos de los indicadores de los distintos grupos muestren que se puede tener una "tendencia favorable" en los próximos días en la región, como se viene manifestando desde el 20 de enero que se dio el pico de la ola, ha dicho, eso "no significa que no estemos en un riesgo muy alto" y que no haya que pedir el "compromiso" de la sociedad para "trabajar en controlar la pandemia".



"Depende de todas y de todos. Es cierto que ya tenemos un remedio farmacológico como es la vacuna, pero no es menos cierto que las medidas más importante en este momento siguen siendo las no farmacológicas", ha dicho el consejero, quien ante la proximidad del Carnaval ha pretendido dejar "bien claro" que "en Extremadura no debe celebrarse el Carnaval", tal y como según ha recordado ha pedido a los alcaldes y a los cuerpos y fuerzas de seguridad, "porque no nos podemos permitir ningún paso atrás".



EQUILIBRIO



Por otra parte, durante su comparecencia, Vergeles ha defendido las medidas de flexibilización aprobadas ayer por la Junta para afrontar, ha dicho, la fatiga pandémica y recuperar los sectores de actividad, y ha defendido el "necesario equilibrio" a aplicar en las medidas frente a la Covid-19, porque "sin vida no hay desarrollo económico, y cuando sea posible el desarrollo económico, porque sin desarrollo económico no habrá mecanismo de protección para la vida".



Así, ha recalcado que las aprobadas ayer son medidas de flexibilización en la hostelería, el comercio y también para combatirla fatiga pandémica, "porque eliminar aislamientos perimetral permite acercar familias, reencuentros con seres queridos", y flexibilizar la actividad deportiva y la cultura "permite llenar de esperanza la vida de las peronsas" y combatir la fatiga pandémica.



En todo caso, ha reiterado que la Junta controlará la situación a diario, como viene haciendo, y revisará las medidas en Consejo de Gobierno dentro de una semana, porque "la esperanza de la ciudadanía está puesta en que no demos pasos atrás" y también en la vacuna.



INCIDENCIA



En cuanto a las cifras de incidencia de Covid-19 en la región, Vergeles ha señalado que a día de hoy se sitúa en 427 casos por 100.000 habitantes a los 14 días (por debajo de los 584 a nivel nacional), y en 123 casos por 100.000 habitantes a los 7 días (por debajo de los 210 caso de media nacional).



En cuanto a la razón de tasa, se sitúa en el 0,29; y la velocidad media de reproducción del virus a los 7 días está en el 0,54; y el índice de crecimiento potencial está en 232, lo cual "habla de esperanza, de indicadores a la baja", aunque hay que "seguir trabajando en controlar todavía más, en afianzar todavía más las cifras".



Asimismo, ha incidido en que en Extremadura se está logrando ir "por delante del virus", con datos como que más del 83 por ciento de los casos diagnosticados en este momento de media son asintomáticos.



De igual modo, la ocupación hospitalaria de camas de agudos de Covid se sitúa en el 11,98 por ciento en la región (por debajo de la media nacional del 19,28 por ciento; y la ocupación de camas de UCI por cororonavirus es en Extremadura del 31,48 por ciento (por debajo del 41,57 por ciento nacional).



Finalmente, en estos momentos en Extremadura se encuentran activos 122 brotes de Covid-19, de los 673 declarados en la 'nueva normalidad'; y de los 373 centros residenciales en la región hay algún residente positivo de coronavirus en 32 de ellos.