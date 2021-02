La Delegación de Gobierno y Junta recalca que "no hay Carnavales" en Extremadura

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha presidido el Centro de Coordinación Cooperativa Policial, con la presencia del Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara; la consejería competente en materia de protección civil, los cuerpos y fuerzas de seguridad, incluidas las policías locales, así como el presidente de la Fempex, Francisco Buenavista.

Según García Seco, "en el trascurso de esta reunión, hemos trasmitido el reconocimiento de los responsables públicos a toda la sociedad y también al esfuerzo y trabajo realizado por todos los servidores públicos, como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y personal sanitario".

Tras el CECOR, ha recalcado que "gracias a ellos y a los comportamientos individuales, podemos trabajar para un futuro próximo más halagüeño".

Tras la aprobaciónde nuevas medidas de flexibilización, la delegada del Gobierno advirtió sobre la importancia de no bajar la guardia y seguir cumpliendo escrupulosamente "para poder consolidar los datos que estamos consiguiendo".

En este sentido, la Delegación del Gobierno coordinará medidas de control específicas con dispositivos de seguridad en todos los municipios de Extremadura pues, aunque en el calendario esta apertura coincida con la celebración del carnaval "no significa que de ninguna manera se trate de salvar el carnaval, no es una apertura para que haya fiesta de celebración de los carnavales y seremos muy contundentes con ello", recalcando que "ésta apertura no es compatible con la celebración del Carnaval".

Asimismo, ha subrayado que se hará un esfuerzo especial teniendo presencia en todos los lugares que tienen aperturas y flexibilización "para dar pasos hacia adelante y no tener que lamentar un cierre más".

También, ha reiterado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad continuarán trabajando como hasta ahora, de forma coordinada y estrechamente para evitar los incumplimientos.

"Distancias de seguridad, mascarillas, medidas de aforo y horarios de cierre y nocturno, serán objetivos prioritario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad", añadió.

Apela "no dar al traste con el esfuerzo colectivo"

El vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha recalcado que "no hay carnavales" en Extremadura y ha apelado a no dar "al traste" con el "esfuerzo colectivo" que ha provocado en las últimas semanas un importante descenso de la incidencia acumulada en la región.



Vergeles ha remitido una carta a los alcaldes y alcaldesas de Extremadura en la que ha insistido en este aspecto, al igual que, en la reunión del Centro de Coordinación Cooperativa Policial, en la que ha participado de manera telemática.



Durante el encuentro, se ha decidido que la Delegación del Gobierno establecerá un plan especial de vigilancia para el control de los carnavales durante este fin de semana, para evitar así que se puedan celebrar fiestas y reuniones no permitidas o desplazamientos no autorizados.