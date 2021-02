Asamblea votará la petición del PP de crear comisión de investigación sobre la vacunación

Ep

La Asamblea de Extremadura votará este jueves, 11 de febrero, en sesión plenaria, la petición del Grupo Parlamentario Popular de crear una comisión de investigación sobre el proceso de vacunación contra la Covid-19 en la región.



La portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha remarcado, tras la reunión de la Junta de Portavoces, que su grupo tiene "todas las esperanzas puestas" en la vacunación, lo que significa que este proceso tiene que ser "ejemplar" y no puede haber "ni una sola duda".



Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha aseverado que su formación siempre ha apoyado la "transparencia y la información", pero ha aseverado que "jamás estará detrás de las cazas de brujas" y con quienes "pretenden señalar con el dedo y criminalizar como se hacía en otras épocas".



En su turno, el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, David Salazar, ha hecho mención a la solicitud de creación de esta comisión de investigación y ha añadido que su formación defenderá una propuesta de impulso para que haya una mayor "transparencia" en la vacunación y un "protocolo claro para que nadie pueda beneficiarse de su posición y vacunarse antes".



Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha destacado sobre este asunto que su grupo no puede estar "más de acuerdo" y ha considerado que todo lo que tiene que ver con la vacunación tiene que ser "absolutamente transparente y, por desgracia, no lo ha sido".



La solicitud del PP de crear esta comisión de investigación será uno de los asuntos que centrarán la próxima sesión plenaria en la Asamblea, en la también habrá la habitual comparecencia del vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles, y otra del consejero de Economía, Rafael España, así como la convalidación de un decreto de ayudas para los sectores más afectados por la pandemia dotado con 60 millones, entre otras iniciativas.

COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN

Respecto a la comisión de investigación, Cristina Teniente ha indicado que los 'populares' han registrado esta solicitud para poner "luz y taquígrafos" en un proceso que, en su opinión, ha estado "plagado de irregularidades" en Extremadura, y en el que la Junta cambió el protocolo en un "momento clave" del mismo.

Así, ha aseverado que su grupo no quiere "privilegios, clientelismo ni amiguismos", además de considerar que si el PSOE vota en contra de su creación será "gravísimo y un escándalo", ya que lo que se somete a votación es la "transparencia del proceso".

"El Partido Socialista no puede permitirse en el parlamento pulsar el botón de no, cuando todos los grupos además nos han trasladado que comparten, no solo la sensibilidad sino la necesidad, de establecer todas las garantías en este proceso de vacunación", ha apuntado.

En este mismo sentido, la portavoz de Unidas por Extremadura ha resaltado que se ha sabido por los medios de comunicación que "se estaba vacunado gente que no debería estar vacunándose".

"Creemos que las vacunaciones no son cualquier cosa, las vacunaciones son pieza esencial para salir de la pandemia, pero además lo debemos de hacer de manera que los más vulnerables, que las personas que están luchando en primera línea contra el virus sean los primeros que se vacunen", ha indicado.

Así, hacer este proceso de otra manera, "priorizando privilegios o amiguismos", ha dicho, es de la "corrupción más deleznable que pueda existir", ya que "están en juego vidas humanas", por lo que ha considerado "positivo" todo lo que sea "aumentar la transparencia" en el proceso de vacunación.

Finalmente, la portavoz socialista, Lara Garlito, ha resaltado que a lo largo de esta pandemia, los héroes y heroínas han sido aquellas personas que han estado "mirando de frente al virus y exponiéndose solo por el bien común".

Así, ha apuntado que todos los alcaldes y concejales de Extremadura, sean del partido que sean, contarán con el apoyo del PSOE, porque "dieron a toda la ciudadanía una lección de bien común, de trabajar, de hacer un casa a casa, un cara a cara".

"Ahora no pueden ser sometidos a las hogueras de estos tiempos, buscando únicamente un fin partidista. El Grupo Parlamentario Socialista apoya la transparencia, apoya la información y precisamente por ello jamás apoyaremos las cazas de brujas públicas", ha aseverado.

ORDEN DEL DÍA DEL PLENO

El orden del día se completa con cuatro propuestas de impulso. Así, Unidas por Extremadura instará a la Junta a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad del abastecimiento y la regularidad y la calidad del suministro de energía eléctrica.

Por su parte, Cs instará a la Junta a que se comprometa a publicar toda la información sobre los criterios y protocolos de vacunación y a asumir el compromiso de pedir la dimisión o cesar a los cargos públicos que se salten el plan o que incumplan el protocolo.

También Cs instará a la Junta mediante otra propuesta a impulsar la investigación del hidrógeno, mientras que el PP pedirá dotar al SES con un refuerzo para incluir en el protocolo y el plan de vacunación una administración 24h/7 días y a pedir del Gobierno la bajada del IVA de las FFP2.

Asimismo, el PP, a través de una propuesta de pronunciamiento buscará instar al Gobierno a que se reconozca como actividad esencial la prestación de servicios de educación física, actividad física y deporte a cargo de profesionales.

El último punto del orden del día está integrado por siete preguntas de los grupos a los miembros del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

PRÓXIMO CONSEJO DE GOBIERNO

Finalmente, y a preguntas de los medios por la reunión este miércoles del Consejo de Gobierno y por si podrían flexibilizarse algunas de las medidas para controlar la pandemia, los grupos han coincidido en que cualquier medida debería estar basada en criterios científicos y técnicos.

Así, la portavoz del PSOE, Lara Garlito, ha recalcado que la Junta ha tomando las decisiones en función de los datos y manteniendo un "equilibrio entre la salud y la economía", entendiendo que "las dos tienen que ir de la mano".

Por lo tanto, ha dicho, el PSOE apoyará que pueda haber una mayor apertura si los datos así lo indican, además de añadir que la opinión de los técnicos y de las autoridades sanitarias debe ser la "esencial y prioritaria", como ha venido haciendo la Junta.

La portavoz del PP, Cristina Teniente, ha recalcado su grupo espera "poco, por no decir nada" del próximo Consejo de Gobierno, aunque ha apostado por la flexibilización de las restricciones en el sector de la hostelería, la restauración y el comercio, ya que es un aspecto "de sentido común".

También, y sobre una flexibilización en los cierres perimetrales, ha pedido que venga con "informes científicos y epidemiológicos", aunque "no los hayan traído en toda la pandemia".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, David Salazar, ha confiado en que espera que se puedan levantar algunas restricciones teniendo en cuenta criterios sanitarios.

"El comercio y la hostelería han cumplido, no son los focos de contagio y es el momento de empezar a levantar restricciones en la hostelería, de forma gradual y progresiva", ha apuntado, además de añadir que para los cierres perimetrales se debe tener en cuenta la tasa de contagio para ir levantándolos también poco a poco.

Finalmente, la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha recalcado que todas las medidas deben ser planteadas por los expertos en salud pública y con todos los datos sobre la mesa.

Así, y aunque ha reconocido que ha bajado la incidencia acumulada y el numero de contactos, la presión asistencial sigue siendo elevada, por lo que en este contexto y viendo que se avecina un puente de carnaval tienen que ser los expertos los que valoren cualquier decisión a adoptar.