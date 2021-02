Hosteleros extremeños se concentrarán en una decena de localidades por cierre de negocios

La Federación Extremeña de Asociaciones de Bares y Restaurantes (Fexbares) ha convocado concentraciones de protesta para este miércoles, 3 de febrero, en más de una decena de localidades de la región para protestar por el cierre de sus negocios, algunos desde el pasado día 7 de enero.



En concreto, las concentraciones tendrán lugar a las 12:00 horas en las principales plazas de los grandes municipios como Badajoz, Cáceres, Don Benito, Llerena, Mérida, Montijo, Navalmoral de la Mata, Plasencia, Villanueva de la Serena, Trujillo, y Zafra, entre otros municipios.



El objetivo es alzar la voz de este sector, afectado por el cierre y las limitaciones de aforos y horarios, mientras que las administraciones "siguen exigiendo el pago de impuestos y tasas, como en circunstancias normales", según informa la federación en una nota de prensa.

Y es que este colectivo ha calificado el escenario de "dantesco", por lo que solicita medidas como el pago de indemnizaciones y exenciones fiscales, entre otros.



"La fuerza de esta concentración es que se va a celebrar a la misma hora, bajo el mismo formato y con la lectura del mismo manifiesto en todo el territorio extremeño. No pretende ser una concentración masiva, teniendo en cuenta las circunstancias sanitarias", apostilla.

Frente a ello, según precisa este colectivo, lo que se busca con esta acción es "el impacto visual de la soledad en la que vive inmersa la hostelería, abandonada en cuanto a medidas de rescate".



AYUDAS INSUFICIENTES



De este modo, los hosteleros critican la "inexistencia" de una hoja de ruta para el futuro del sector y consideran que las ayudas lanzadas desde parte de los ayuntamientos y la Junta "son de todo punto insuficientes" y, además, "excluyen a aquellos que son deudores de las Administraciones culpables de esa deuda por obligar al cierre y no tomar medidas de apoyo".



Ante esta situación, Fexbares ha pedido a los responsables públicos que, cuando se produzca la reapertura de los negocios, se cambie la forma de actuar y, que si sigue habiendo limitaciones, "se acompañe a las empresas hosteleras con indemnizaciones para amortiguar el daño que supone soportar gastos generales fijos teniendo ventas limitadas".



Asimismo reclaman de los responsables "declaraciones coherentes" en cuanto a la posibilidad de que los ciudadanos puedan acudir a los establecimientos "siempre respetando las normas". Y es que consideran que ha habido "incoherencia" en los mensajes ya que, cuando los negocios estaban abiertos "se ha estado invitando a los ciudadanos a no ir", apunta la nota. "Esto es inadmisible y no se puede repetir", subrayan los hosteleros.



Por último, respecto a las decisiones de "cerrar de un día para otro", recuerdan que esto supone tener que tirar productos perecederos que se hubieran comprado y "reiniciar por enésima vez un ERTE", entre otras cuestiones que consideran un "ejemplo de las brutales consecuencias que generan decisiones políticas abruptas y sin contar con el sector", concluye la nota.