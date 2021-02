CSIF exigirá a Junta que apruebe subida salarial del 0,9% a 48.000 empleados públicos

El sindicato "no contempla otro escenario" en la Mesa General de Negociación convocada este lunes, 1 de febrero, por la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco -Morales, donde además reclamarán que el 0,9% se aplique sobre la totalidad de los haberes, con carácter retroactivo y aplicado a todos los complementos.



En este sentido, CSIF considera que este incremento debe contribuir a "paliar la pérdida de poder adquisitivo" de los trabajadores públicos de la Administración General, de Educación y de la Sanidad de Extremadura.



Según sus cálculos, soportan una pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos 11 años de en torno al 17,9 por ciento, por lo que reclaman a la Junta que ponga fin a "estos recortes hacia unos empleados públicos que siguen en primera línea de batalla, día a día, para intentar contener la pandemia".



CSIF entiende que hay un compromiso, adquirido con el Gobierno Central y que la subida del 0,9% "no está en cuestión", por lo que a día de hoy no se plantean que la Junta no cumpla con un acuerdo alcanzado a nivel nacional con las centrales sindicales más representativas y que es de "obligado cumplimiento".