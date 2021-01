Oposición pide reforzar personal para bajar listas y PSOE subraya que sube por pandemia

Ep

Los grupos de la oposición en la Asamblea de Extremadura --Partido Popular, Ciudadanos y Unidas por Extremadura-- han solicitado reforzar el personal para poder bajar la lista de espera sanitaria en la región, mientras que el PSOE ha sostenido que el aumento en los últimos seis meses "se debe a la pandemia".

Los partidos políticos han realizado estas declaraciones a preguntas de los medios sobre el hecho de que la lista de espera sanitaria haya subido un 5,9 por ciento en el segundo semestre de 2020 en Extremadura sobre igual periodo de 2019, tal y como ha informado este martes el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles.

Así, en la rueda de prensa tras la reunión de la Junta de Portavoces, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Lara Garlito, ha agradecido al departamento encabezado por José María Vergeles su "transparencia" a la hora de informar en rueda de prensa de la situación en la que se encuentra la lista de espera sanitaria.

De esta forma, ha apuntado que la salud es lo "primordial" y ha considerado que el hecho de que la lista de espera se incremente en la situación actual "se debe a la pandemia".

No obstante, ha incidido en que "no hay que olvidar que son mejores que en 2018, que son mejores que el 2015 y desde luego no están 100.000 extremeños metidos en ningún cajón".

Por su parte, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Teniente, ha asegurado que la lista de espera aumenta por la pandemia pero también por la "incompetencia" y la "incapacidad" de la Junta a la hora de adoptar decisiones "a tiempo" y por tomar medidas "improvisadas", como el hospital de campaña en Badajoz, ha dicho.

Además, ha indicado que "todo está relacionado con la falta de personal sanitario", a lo que ha unido la "insensibilidad con el problema de las listas de espera", que, como ha dicho, "existe, ha existido y existirá".

También, ha indicado que le "parece poco" el incremento experimentado por la lista de espera sanitaria ante unos hospitales que están "colapsados y ante una Atención Primaria que se ha convertido en "atención telefónica".

En el turno de Ciudadanos, su portavoz parlamentario, David Salazar, ha aludido al impacto que la pandemia tendrá en otras patologías, no solo en listas de espera, ya que se ha preguntado por cuántas enfermedades se están dejando de detectar por no llegar a tiempo en Atención Primaria.

"La cicatriz que esta pandemia va a dejar en esta tierra todavía no sabemos lo profunda que es", ha aseverado Salazar, quien ha añadido que la dimensión de este problema es "enorme" y no se está "sabiendo cuantificar".

Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, ha indicado sobre el aumento de la lista de espera sanitaria que "poco es" la subida anunciada, a lo que ha añadido que el personal sanitario está "agotado", "colapsado" y se le sigue demandando un "esfuerzo enorme en múltiples campos".

Así, ha considerado que los refuerzos que ha habido en personal han ido a "tapar las bajas" por enfermedad o contagio pero no han ido a reforzar ni la Atención Primaria, ni la Especializada.

Y, ha concluido que, "con esos mimbres, es muy difícil que se reduzcan las listas de espera, al contrario, lo más probable es que aumenten tanto para diagnósticos como para operaciones o consultas especializadas".