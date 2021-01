Policía Local Badajoz vigilará el fin de semana posibles aglomeraciones de 18,00 a 20,00 h

Ep.

La Policía Local de Badajoz estará "especialmente vigilante" este próximo fin de semana en el rango horario comprendido entre las seis de la tarde y hasta las diez de la noche para controlar las zonas en las que se han detectado aglomeraciones de personas, según la instrucción que han recibido el ayuntamiento de la capital pacense.



Según ha avanzado el primer teniente de alcalde y portavoz del equipo de gobierno, Ignacio Gragera, se han dado instrucciones a la Policía Local para que esté "especialmente vigilante" y controle aquellas zonas de aglomeración de personas o en las que se ha detectado que se han ido aglomerando personas, como "además lo demuestra el número actas por infracciones levantadas" por motivos tales como el consumo de alcohol en la vía pública, la falta de distancia personal o no usar mascarilla.



"Vamos a estar muy vigilantes porque, obviamente, nos preocupa el volumen de contagios que está teniendo no solo la ciudad de Badajoz sino toda la comunidad extremeña", ha continuado, junto que por ello y dentro de sus responsabilidades y competencias "estará el ordenar y el indicar a la Policía Local que acuda y que esté especialmente atenta a las cuestiones que tengan que ver con esa franja horaria y con aquellas zonas en las que ya hemos detectado que hay aglomeraciones".



Así lo ha señalado Gragera al ser preguntado en la rueda de prensa telemática para dar cuenta de los asuntos abordados en la Junta de Gobierno Local de este viernes, por si se va a reforzar la vigilancia policial de cara al fin de semana dado el alto número de contagios de Covid-19.



Sobre este asunto, ha expuesto que "no solo ahora" se ha reforzado dicha vigilancia, sino que ya se lleva haciendo "desde que por desgracia" la ciudad está sufriendo un número de contagios "muy elevados" de Covid, ante lo cual ha recordado que esta semana la concejala delegada de Policía Local, María José Solana, ha dado una rueda de prensa para dar cuenta de todas las actividades y actuaciones que se han desarrollado por parte de la policía, en este caso la municipal.



"Como siempre no me cansaré de decirlo yo apelo a la responsabilidad individual de cada uno pero es verdad que desde este ayuntamiento se cree que desde las 18 hasta las 20 horas hay un periodo de reuniones que quizás se pudiera intentar evitar, que a partir de las 20 es otros perfil, de las 20 a las 22", ha reiterado.



Asimismo y sobre el desarrollo de actividades que actualmente no están permitidas como botellones o microbotellones en los que ha actuado la policía, Ignacio Gragera ha comentado que "por desgracia" en estos últimos días han tenido lugar ese tipo de intervenciones "en lugares sensibles" y ha apuntado que se han levantado "bastantes" actas de infracción.



Igualmente, ha esperado que "esta fatiga pandémica de la que todo el mundo habla no nos haga mella" y que los ciudadanos sean "realmente conscientes de la situación que vive la ciudad y que vivimos todos". Y es que, como ha incidido, "cuanto antes salgamos de este número de contagios tan elevado antes podremos volver a recuperar nuestra normalidad y por tanto intentar volver a la actividad económica, salvar los empleos y a salvar el tejido productivo de la ciudad".



Así, ha hecho hincapié en que esto "nos afecta absolutamente a todos" y ha pedido "responsabilidad" tanto a los mayores como a los menores y a aquellos que tengan la obligación o necesidad de visitar la ciudad.



HOSPITAL DE IFEBA



Por otro lado y preguntado también por el hospital que se está instalando estos días en la Instalación Ferial de Badajoz (Ifeba), Gragera ha recordado que se trata de una cesión que hace el ayuntamiento al Servicio Extremeño de Salud (SES) y a la Junta de Extremadura y en colaboración también en el equipamiento, traslado y colocación de camas o diferentes materiales con la Brigada Extremadura XI, en relación a la cual ha agradecido su colaboración y disposición: "como siempre el Ejército cada vez que se le pide ayuda no duda ni un solo segundo en echar todas las manos que haga falta".



En lo que a plazos se refiere, se ha remitido a la Consejería de Sanidad al ser una "competencia directa" del SES, y en todo caso ha esperado y ha deseado que, como consecuencia de la actual situación epidemiológica, esté equipado "lo antes posible", y "sobre todo desear que no sea necesario su uso porque eso significaría que podemos controlar esta tercera ola de la pandemia y podríamos controlar también la ocupación hospitalaria en UCI", ha concluido.