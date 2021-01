Vergeles "jamás descartaría el confinamiento", pero "en este momento no es necesario"

Ep.

El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha reconocido este viernes que "jamás descartaría el confinamiento si se tiene que llegar a producir", pero que "tampoco" le "parece que en este momento sea necesario".



En su opinión, "todavía no" se han "agotado" las posibilidades de adoptar medidas por parte de las autoridades delegadas en cada comunidad autónoma, que son los presidentes autonómicos asesorados por los expertos en salud pública de cada región.



Vergeles ha explicado que en el Consejo Interterritorial de Sanidad ya señaló que él "jamás descartaría el confinamiento si se tiene que llegar a producir, y hay otros países de nuestro entorno que lo están haciendo", ha expuesto Vergeles, para quien "en este momento" entiende que "todavía no" se han "agotado las posibilidades de adoptar medidas por parte de las distintas autoridades delegadas en cada comunidad autónoma".



"En eso me mantengo, es decir, no lo descarto pero tampoco me parece que en este momento sea necesario", ha aseverado Vergeles, al ser preguntado en una rueda de prensa en el Hospital Universitario de Badajoz sobre que varias comunidades autónomas hayan pedido al Gobierno que autorice el confinamiento voluntario y si en Extremadura, dada la actual situación de la pandemia de la Covid-19, se plantea o descarta.



Al respecto, ha apuntillado que "aquí no se descarta nada" y que si algo ha aprendido de esta pandemia es eso y que puede hablar de lo que ocurre este viernes a primera hora de la mañana, pero "lo que pase a las tres de la tarde a lo mejor nos hace tomar otras decisiones totalmente distintas", así como que este jueves ya dijo en la Asamblea de Extremadura que se están teniendo reuniones bilaterales con el Ministerio de Sanidad en el ámbito de la cohesión y de la cogobernanza por las cifras "elevadas" en la incidencia acumulada, como supone tendrán otras comunidades.



Para el consejero, las medidas adoptadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura "fueron bien valoradas" por la Secretaría de Estado del Ministerio de sanidad, la Dirección General de Salud Pública del ministerio y por el Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias del citado ministerio, y entiende que no se puede "estar sometiendo a la ciudadanía a una escalada de medidas", cuando se han tomado medidas "muy duras hace un par de días" y hay que darse "un tiempo" para ver si sirven.

LOS EFECTOS SECUNDARIOS DE LOS TRATAMIENTOS

José María Vergeles, médico de formación, ha explicado que en la carrera le dijeron que todos los tratamientos que sirven para algo tienen efectos secundarios, y que en el caso del confinamiento o el aislamiento pese a ser una medida "no farmacológica" también los tiene y se traducen en un deterioro cognitivo, un aislamiento social y problemas de salud mental que "sobre todo" afectan al estado de ánimo.

Asimismo, ha continuado, el deterioro cognitivo y el funcional se produce en una población que "en una buena parte se ha autoconfinado desde el mes de marzo, que son las personas mayores, que tienen temor a salir en algunas circunstancias", por lo que ha insistido en que hay que valorar "muy bien cuando se dice vamos a un confinamiento o a un nuevo confinamiento", ante lo cual ha aportado un segundo motivo como "la necesidad de conjugar medidas que nos lleven a proteger la salud y que permitan el desarrollo social y el desarrollo económico".

"Y sinceramente le digo un confinamiento de las características del que se produjo en la primera ola este país lo aguantaría muy mal desde el punto de vista económico", ha abundado Vergeles, que ha confiado en que se tenga "suerte" y en que todos se colabore y se sea capaz "de que las medidas duras que hemos emprendido se conviertan en ese proyecto colaborativo del que hablaba el presidente de la Junta de cara a poder conseguir bajar los contagios, la incidencia".

De este modo, ha esperado que esa bajada de contagios y de la incidencia "no sea un fin en sí mismo", sino "el medio para conseguir mayores niveles de salud, menor número de ingresos y por supuesto menor número de fallecimientos".

"Y a eso es a lo que apelo, a lo que apelo es a que nos esforcemos en estas medidas que todavía tenemos recorrido, para que seamos capaces de salir de esta situación", ha dicho.

Ha apostillado además que "ese esfuerzo colectivo se lo debemos a los que ahora mismo están dando lo mejor de sí mismos, que es el pan de sus familias", y dado que "como consecuencia de querer reducir la movilidad" han tenido que "cerrar atractivos que pueden hacer a la ciudadanía salir, que son el comercio y que es la hostelería", dos sectores que "no se cierran porque sean los culpables de los contagios", sino "porque se tiene que disminuir el atractivo para que la gente salga de casa".

"Ellos se merecen también que todos trabajemos para que cuanto antes podamos empezar a ver una esperanza y recuperar en parte y de forma progresiva la actividad de estas microempresas, de estas micropymes, de estos autónomos y autónomas que tanto están dando por controlar los contagios", ha señalado.

LA VACUNACIÓN EN EXTREMADURA

Por otra parte, y respecto a la la polémica suscitada a raíz de las declaraciones del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, sobre las vacunas, el titular extremeño de Sanidad ha considerado que es "un tema que no da para más" y ha sostenido que el jefe del Ejecutivo autonómico "apeló al principio de precaución", y que "no" cree "que haya ninguna culpa por apelar al principio de precaución".

Seguidamente, ha asegurado que lo que le "preocupa" tanto a Vara, como a quienes como él mismo están intentando gestionar la pandemia es que este jueves la región estaba en un 53 por ciento de las dosis de vacunas administradas, "independientemente de declaraciones y no declaraciones, de todos los intentos que se han hecho por sacar de contexto y por la confrontación con respecto a las palabras del presidente", porque "afortunadamente esos intentos de confrontación no han calado en la sociedad" y el jueves no tuvieron "más rechazos para ponerse la vacuna que otros días".

Como ha reiterado, ante "dichos "intentos de confrontación" y "de sacar de contexto" las palabras de Fernández Vara la "mejor" respuesta es "aplastarlos con el número de vacunas puestas", porque el presidente, él mismo, el gerente del Servicio Extremeño de Salud y los gerentes de los servicios de área están "convencidos de que la vacuna es segura", de la misma forma que es "necesario" que monitoricen "un medicamento que es nuevo, sea una vacuna o sea un tratamiento para cualquier otra cosa" y se tienen los mecanismos "para poder controlar esas reacciones adversas tardías".

"El presidente se pudo explicar mejor o peor", ha concluido, junto con que "es sensato ser precavido y en ese sentido es lo que hay que ponerse y felicitarse porque estemos alcanzando una buena velocidad de crucero en la comunidad autónoma".

José María Vergeles ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa tras visitar la reforma integral de la octava planta del Hospital Universitario de Badajoz.