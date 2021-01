Vara confía en que incidencia baje en Extremadura "los próximos días" con últimas medidas

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha confiado la incidencia de contagios por coronavirus vaya bajando en la región en "los próximos días" ya que, al detectar a los contagiados, se les aisla y la decisión adoptada en las grandes localidades, con el cierre del comercio y la hostelería "se tiene que empezar a notar".



Vara cree que, a partir de la semana que viene, las medidas que se han tomado empiecen a dar resultados, y ha destacado la "responsabilidad" de la ciudadanía porque "mayoritariamente" se ha quedado en su casa, por lo que confía en que la incidencia de la región, que es la más alta del país, baje en los próximos días.



"Hay que esperar a que las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias regionales surtan sus efectos, porque hay que dejar que se cumplan para saber si son eficaces o no", ha incidido en declaraciones a los medios antes de asistir este martes en Cáceres a la toma de posesión del nuevo presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos Rodríguez.



El jefe del Ejecutivo extremeño ha destacado que ahora se están haciendo "diez veces más" pruebas de las que se hacían en el pico de la primera ola de la pandemia, y eso hace que estén apareciendo muchos casos, de los que muchos son asintomáticos "pero otros no". También ha resaltado que, en la media de hospitalizaciones e ingresos en UCI, Extremadura está por debajo de la media nacional.



"En cualquier caso, hemos salido al encuentro del virus y hay dos estrategias para atajarlo, una es rodearlo y otra enfrentarte y esta última es encontrarlos allí donde está y provocar el aislamiento de las personas que lo padecen", ha asegurado.



Para Fernández Vara, el hecho de que estén apareciendo tantos casos en la región tiene un efecto claro, y es que se detecta dónde está el virus y sabiendo esto se puede aislar y eso "es la base fundamental de lo que se está haciendo ahora".



"No eludo ninguna responsabilidad porque, para lo bueno y lo malo, los responsables somos los políticos", ha dicho el jefe del Ejecutivo extremeño que, a renglón seguido, ha apostillado que "para lo bueno y lo malo también se depende de lo que haga el conjunto de la sociedad".



En cualquier caso, ha insistido en que la situación de la pandemia no es una "foto fija" sino que es un proceso en el que cada momento hay que irse adaptando a la realidad de lo que está ocurriendo y de cómo está ocurriendo.



En este punto, Vara ha agradecido el "importante esfuerzo" que están realizando sectores económicos que han tenido que cerrar sus negocios y ha añadido que espera que sea "por el menor tiempo posible". Asimismo, ha indicado que desde la Administración pública se ayudará a los sectores económicos con la aprobación, en los próximos días, de las ayudas correspondientes.



"Pero en este momento, hay que ser conscientes de que hay que trabajar todos a una y no hay que buscar responsabilidades porque el responsable soy yo como máxima autoridad en la región y a partir de ese momento cada uno tiene que hacer su papel, y el que nos toca a nosotros es asumir las decisiones que haremos sin ambages como lo hemos hecho hasta ahora".



MEDIDAS DE CIERRE



Al ser preguntado sobre si se han explicado bien las medidas a los sectores económicos afectados, principalmente el comercio local, que ha protagonizado varias protestas en diferentes ciudades de la región, el presidente autonómico ha indicado que "haría lo mismo que ellos" si estuviera en su situación.



"Yo me pongo en el lugar de que tengo un pequeño negocio y me lo cierran y obviamente tengo que reivindicar que se abra, y por eso vamos a intentar que sea el menor tiempo posible y buscaremos las mayores compensaciones posibles", ha dicho, al tiempo que ha incidido en que el problema está en la movilidad de los ciudadanos y que estas medidas se han adoptado para evitar que la gente salga de casa ya que "todo lo que sea atractivo para movilidad son elementos que favorecen la distribución y el contagio".



En este sentido Vara cree que la gente no se ha contagiado en los comercios o en la hostelería pero sí considera que estos negocios "fomentan la movilidad" y esto es lo que hace que haya más contactos y, por ende, más contagios.



"Yo los entiendo y estamos haciendo todo lo posible para que esto dure lo menos posible y puedan llegar las correspondientes ayudas", ha incidido, y ha explicado que la pandemia entra también en una fase diferente ya que, en los próximos meses "una gran parte de la población" estará inmunizada con el suministro de las vacunas.



Sobre las decisiones que se tomarán esta semana, Vara no ha querido adelantar cuáles serán pero ha subrayado que "se hará todo lo posible" para compatibilizar la lucha contra el virus y poder defender los intereses de los pequeños empresarios que "lo están pasando mal".



En relación a la petición de los comerciantes de que se cerraran de forma perimetral las ciudades y que los negocios abran por horas, ha dicho que es una de las cuestiones que están encima de la mesa y se analizarán, pero ha aclarado que "se puede cerrar un país" y un pueblo pequeño pero "no" una región o una ciudad porque "no hay fronteras".



Por eso ha añadido que "es preferible" restringir la movilidad dentro de las propias ciudades porque las restricciones externas llevan a pensar que "tú no tienes el virus" y las cifras demuestran que una semana, una ciudad no tiene contagios, y la próxima "tiene un montón de casos".



"Y eso depende de los ritmos de contagios que se producen en cada lugar pero, en cualquier caso, vamos a intentar medir con mesura y equilibrio todas las medidas que hay que seguir tomando para intentar hacer el menos daño posible", ha concluido.