PSOE avanza que "van a venir semanas duras" por la Covid en Extremadura y España

Así, lo ha señalado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, reiterando que "van a venir semanas duras" por la situación de la pandemia en Extremadura y en España.



González ha remarcado que las medidas que ha aprobado recientemente la Junta de Extremadura para frenar los contagios de la pandemia de la Covid-19 son "muy duras" y "en estos momentos suficientes, siempre y cuando las cumplamos".



Respecto a la posibilidad de un nuevo confinamiento, el portavoz socialista ha defendido que "lo que hace falta es que la ciudadanía cumpla las medidas que se han puesto encima de la mesa" pues, los datos "vienen a decir es que lo que tenemos que hacer es reducir nuestra movilidad".



En ese sentido, ha achacado el incremento de los casos de Covid-19 a que "ha habido movilidad en Navidad", frente a lo que ha resaltado que "quien diga lo contrario está mintiendo o se está haciendo trampas al solidario".



Según González, la "única manera hasta ahora demostrable de hacer frente al virus es reducir la movilidad y todas las medidas que se han puesto encima de la mesa son precisamente para reducir la movilidad".

Respecto a medidas "más duras", ha dicho que dependen de otras administraciones, y que en el caso del "confinamiento puro y duro de quedarnos en casa" la competencia la tiene el Gobierno central.



"SEMANAS DURAS"



Para Juan Antonio González, se van a pasar "semanas duras", ante lo cual ha pedido a la oposición en la comunidad "que si no quieren colaborar que no colaboren": "ya casi que no esperamos nada de la oposición en Extremadura, pero que por favor dejen a los ciudadanos tranquilos, que no les engañen, que no les cuenten más mentiras".



Además, ha remarcado que, "con las mentiras que les cuentan y con los engaños que les dicen lo que provocan es más crispación en la ciudadanía, más desencanto y por tanto lo que provocan es una depresión ciudadana que en estos momentos no nos beneficia".



También ha tachado de "patético" ver cómo el "supuesto" líder del PP de Extremadura, José Antonio Monago, "nos da lecciones de vacunas" y "del virus cuando no tiene ni la menor idea", sino que "intenta es crispar, polarizar, encabritar a la gente en unos momentos en los que precisamente lo que se necesita es tranquilidad, sosiego".



De este modo, ha pedido a la oposición que "si no quieren colaborar, por lo menos dejen trabajar a los que quieren trabajar" y, el PSOE "supo desde el primer momento en Extremadura" que se iban a "echar la pandemia a las espaldas" y ha agregado que el día de mañana "ya habrá tiempo" para que los extremeños "evalúen".



Aunque, ha matizado que "la oposición, de verdad si no quiere colaborar, que por lo menos, por lo menos, no meta miedo a la gente y no engañe con cosas tan importantes como la vacuna", ha insistido, para recalcar sobre esta última que este lunes se va a conocer los resultados y que "por ejemplo" el 50% se ha llevado a cabo en Extremadura, "no se para" y "se está siguiendo el protocolo que dice que antes del día 17 estarán vacunadas las personas que establece la población objetivo según el protocolo".

El portavoz socialista subraya que, "en estos momentos, lo que hay es que dar información veraz porque precisamente con los engaños, con los bulos y con las manipulaciones se produce lo que ha pasado en los Estados Unidos, que algunos asaltaron el Capitolio en nombre de la democracia, cosa curiosa".

Junto con ello, cree que lo que está haciendo la oposición en Extremadura es "fabricar mentiras, fabricar bulos", lo cual "éticamente" entiende que es lo que "no" debe hacer.



Así, y respecto a la realización de los exámenes presenciales de la Universidad de Extremadura, ha recordado que aquellos profesores o alumnos que estén confinados o pasando enfermedad tienen un justificante que deberán presentar y que se examen "se le aplaza", así como que en este caso lo que hace la UEx es seguir el protocolo que hay entre el Ministerio y las comunidades autónomas y que en el mismo "se garantizan todas la medidas de seguridad".

González ha subrayado que "siempre que se haga dentro de ese protocolo firmado, como se va a hacer, entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, no vemos ningún problema porque se van a hacer dentro de y guardando toda la seguridad de los alumnos y de los profesores posibles", respecto a estos exámenes presenciales.