Monago afirma que situación de la pandemia en Extremadura es "crítica"

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado hoy que la situación de la pandemia en la región "ha pasado de complicada a crítica" tras comprobar que la región lidera la incidencia acumulada a 7 y 14 días en nuestro país, y que, en lo que va de año 2021, en la región rozamos los 4.000 contagios y 36 fallecidos.

De este modo, el presidente del PP ha explicado que ayer mismo se registró un nuevo récord diario de contagios y que la presión hospitalaria va en aumento cada día, por lo que "el virus campa a sus anchas" por Extremadura de manera "descontrolada" mientras ni el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ni el consejero de Sanidad, José María Vergeles, son capaces de controlar la situación ni gestionar esta crisis.

Monago ha señalado que Fernández Vara "está desaparecido" y que "no hay rigor ni ciencia en la gestión y encima no se dejan ayudar" recordando que, hace más de dos meses, que no se convoca la comisión parlamentaria del Covid, el presidente de la Junta no quiere comparecer en el Parlamento y no llama a los grupos políticos ante esta situación "crítica".

Así, ha afirmado que, tras la petición del PP, la comisión parlamentaria se convocará para el próximo lunes y ha exigido que sea "retransmitida en abierto", porque "en un sistema democrático no puede haber comisiones a puerta cerrada ni clandestinas" y ha advertido que si el PSOE se niega, el PP grabará y difundirá dicha comisión para que "los extremeños sepan qué propone cada uno".

Para Monago, la situación actual de la pandemia es consecuencia de que "no se ha hecho nada ni se han tomado medidas" y ha añadido que "ahora tenemos muchos contagios, muchos fallecidos y cierre de comercios y establecimientos pero nadie ha pedido perdón por ello".

El presidente del PP ha señalado que las medidas anunciadas el pasado martes y que hoy han entrado en vigor "no tienen sentido" manifestando que "en Badajoz no te puedes tomar una cerveza pero sí te puedes ir a Elvas".

De esta forma, Monago ha afirmado que "el culpable es el virus, pero el responsable es Guillermo Fernández Vara" como autoridad delegada, que cuando el PP proponía que se tomaran medidas o se hicieran cribados masivos para detectar y controlar la expansión del virus, el presidente de la Junta decía que "no valía para nada tomar medidas" por lo que ha manifestado que el PP "no va a permitir que la Junta siga culpando a la gente" porque "no es culpa de los autónomos, ni de las pymes, ni de quien tiene un comercio o un bar ni de los médicos".

También, ha cuestionado que "ya está bien de abroncar a la gente cuando no se ha hecho nada ni se han tomado medidas cuando el resto de comunidades sí lo estaban haciendo".

Además, se ha referido a la campaña de vacunación señalando que no entiende que "mientras que ayer fallecían 11 extremeños no se pusiera ninguna vacuna", algo que "es un problema de los gestores, no de los profesionales sanitarios" y se ha preguntado "quién planificó que ayer no se pusieran vacunas".

Por elloí, ha pedido que "se vacune por la mañana, por la tarde y por la noche" porque "vacuna que se pone, vida que se salva y negocio que no cierra" y "cuanto antes vacunemos, antes restableceremos la normalidad" afirmando que "si no hay recursos suficientes, que se utilice la sanidad privada o las Fuerzas Armadas" y se habilite la partida necesaria para afrontarlo, porque la vacuna es "el mejor torniquete para salvar vidas y a los autónomos".