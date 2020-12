Monago lamenta que en el 2020 “no ha habido liderazgo ni iniciativa” en Extremadura

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha realizado este miércoles un balance del año 2020 señalando que en la región “no ha habido liderazgo ni iniciativa”, al tiempo que ha afirmado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, ha realizado un “seguidismo” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien ha sido “el primer follower”.

De este modo, el líder de los 'populares' extremeños ha manifestado que “la inmensa mayoría de los extremeños quieren pasar página y conocer el 2021 con un horizonte más esperanzador”, pero el año 2020 “no es un año para olvidar, sino para aprender y tener muy presente que los tiempos han cambiado”.

“Tenemos que arremangarnos todos juntos para salir de esta situación que nos ha dejado la pandemia”, ha recalcado Monago, para quien el 2020 ha sido un año “muy duro” para Extremadura, “muy negativo en lo sanitario y en lo económico” porque la pandemia “se ha cebado con los más débiles y en España, desgraciadamente, los más débiles somos los extremeños”.

“Hemos vivido una crisis sanitaria como no se había conocido” pero que “lejos de sacar lo mejor de sí mismo, el Gobierno de España ha sacado todo un manual de marketing y eslóganes” para “sacar rédito político de una crisis que está dejando mucho dolor en las familias españolas” ha advertido, señalando que “si Sánchez lo ha hecho mal, Fernández Vara lo ha hecho mucho peor que su jefe de filas”.

Así, ha recordado que el presidente extremeño “lo que hizo fue ponerse en primera fila para ser obediente y se convirtió en el primer follower de Sánchez”, por lo que en Extremadura “no ha habido ni liderazgo ni iniciativa” sino “seguidismo”.

De este modo, según sus palabras, si el Ejecutivo central llegaba tarde, el autonómico “llegaba tarde y mal, que es lo peor que puede hacer un gobernante”, algo que choca con la labor que han desarrollado los ayuntamientos “de distinto signo político” que “sí lideraron sus alcaldes que se arremangaron para ayudar a sus vecinos”.

Además, para el presidente del PP, “hemos visto errores de gran calado” como las incoherencias con el uso de las mascarillas o los cierres perimetrales, pero a pesar de ello, el PP siempre estuvo ofreciendo su ayuda, según informa la formación 'popular' en una nota de prensa.

“Hemos ofrecido 55 medidas para paliar esta pandemia que cayeron en saco roto” ha señalado, porque Fernández Vara “siempre tuvo las puertas cerradas para la oposición pero no para los comisionistas de la mina”.

Igualmente, Monago ha tenido un recuerdo para las víctimas de esta pandemia, más de 1.700 fallecidos reales, que superan los 1.000 de los datos oficiales, y ha mostrado el respeto del Partido Popular a las familias que “lo están pasando fatal” porque “no son una estadística, sino mucho dolor y sufrimiento”.

También se ha acordado de los autónomos y pymes con proyectos en Extremadura y que han tenido que cerrar sus negocios, más de mil comercios y 500 bares y restaurantes en el último año, ante lo que ha afirmado que “nos tenemos que poner a trabajar para evitar esa sangría y recuperar la actividad económica de la comunidad autónoma” porque “no son cifras sino proyectos de vida que lo están pasando realmente mal”.

"VARA ESTÁ DESAPARECIDO"

Ante esta situación, ha afirmado que Fernández Vara “es la única autoridad delegada que ha delegado su autoridad” de todas las comunidades autónomas por lo que “está desaparecido y para Sánchez no contamos” afirmando que para el Gobierno de España, Extremadura “no es un segundo plato, sino un cuarto”.

“Para Sánchez, el primer plato es Cataluña y sus socios” como se ha podido comprobar con el reparto de los fondos europeos, que van destinados a las comunidades que “permiten la gobernabilidad de Sánchez” pero “no vienen con fuerza a Extremadura” por lo que “Vara no pinta nada en Madrid”.

Monago ha puesto en valor el papel del PP durante este año, señalando que ha ejercido la oposición de manera responsable a pesar de que al PSOE “no le gusta la crítica” pero “para tocar las palmas ya tienen a Bildu, ERC o Podemos”.

Así, ha recordado que el PP ha participado en la comisión parlamentaria del Covid “hasta que Vara ha decidido, hace dos meses, dejar de convocarla”.

En dicha comisión, el PP ha presentado 55 medidas para luchar contra la pandemia y más de 800 enmiendas a los Presupuestos de 2021, pero ha aventurado que la Junta no aprobará porque “son un rodillo que lamina a la oposición y que no acepta nada que no venga de nacionalistas o radicales”.

Para finalizar, Monago ha recordado que el PP fue el primero que afirmó que “se falseaba la cifra de fallecidos”, en proponer que se blindaran las residencias de mayores, medidas de conciliación para el teletrabajo, para una vuelta al cole segura o una atención médica presencial que desterrara el teléfono, pero el PSOE aplicó dicho “rodillo” para rechazarlo.