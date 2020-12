Vara cree que "el margen de ampliar" medidas "está ya muy limitado" y pide "cumplir"

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que "el margen para ampliar el número de medidas está ya muy limitado", por lo que ha apelado a "intentar cumplir" con las establecidas.



Así, Fernández Vara ha apuntado que hay que "seguir extremando la responsabilidad de cada uno", resaltando que "los márgenes para tomar más medidas que no sea un confinamiento y un cierre total del país, que en ningún caso en estos momentos nadie se la está planteando; el margen de ampliar el número de medidas está ya muy limitado, entonces hay que intentar cumplir con la determinación que hemos establecido".

El Presidente Extremeño ha defendido que, en la región, "se están haciendo muy bien los rastreos" por lo que "se está haciendo un buen seguimiento a los contactos" y realizando PCRs a los mismos, lo que supone que "aparecen más positivos".



Fernández Vara ha explicado que "yo no me comparo, ni me comparaba cuando los datos eran mejores ni me comparo ahora cuando los datos pueden ser peores, porque esto no va de eso, hay que analizar, escudriñar el por qué de esos datos" y, hay que "seguir haciendo muy bien los rastreos" y "viendo donde están los casos".



A este respecto, ha destacado que "un 50 por ciento de los casos están en las ciudades y un 50 por ciento en los pueblos" por lo que ha dicho "que no solo parezca que hay casos en las ciudades o que solo hay casos en algunos sitios", porque "están bastante repartidos" lo que permite "hacer bastante bien los rastreos porque se hace un seguimiento claro".



De este modo, ha lamentado que "está habiendo un número de casos importante" que "tiene que hacer recapacitar sobre los días que vienen por delante".

A este respecto, ha matizado que "tengo la sensación de que nos olvidamos de la noche a la mañana, es decir, a la hora que salgan los datos estaremos muy preocupados por los datos pero cuando veamos la información de mañana estaremos viendo a gente quejarse porque hemos cortado de 6 a 8 de la tarde los establecimientos abiertos al público".



En este sentido, el regidor extremeño ha defendido que las decisiones se han tomado "con prudencia" y "con mesura" y "pensando que sean lo mejor para todos siendo capaces de mantener también un mínimo la economía".

Por ello, ha valorado que "cuando aparecen las caídas en términos de PIB o la caída del comercio minorista", en Extremadura, "la caída ha sido inferior" porque están "intentando guardar un equilibrio sin que esto repercuta en una mayor gravedad para la salud de las personas".



Así, preguntado por si se deberían haber tomado medidas más duras como cerrar perimetralmente la región y las críticas al respecto, el presidente extremeño ha asegurado que tomaron las decisiones "convencidos" y sigue así porque "no están produciéndose los contagios por la gente de fuera que viene a Extremadura", sino por la movilidad dentro de la región.



"Nos estamos contagiando unos de otros, es decir, es el exceso de movilidad interna la que produce el aumento del número de casos y, además, ahora mismo si esa máxima fuera así, Extremadura está aislada perimetralmente, con esto debería de ser que dejara de haber contagios", ha enfatizado.

También, ha asegurado que son "las fiestas en las casas, las fiestas no controladas, los aforos no controlados en los espacios cerrados, es ahí donde se están produciendo los contagios".



PRESIÓN HOSPITALARIA



Sobre la presión hospitalaria en la región, Fernández Vara ha resaltado que "el hecho de que hasta ahora no" haya habido gripe "permite albergar esperanza de lo que puedan ser las próximas semanas" aunque, ha advertido que esto "puede cambiar".



El presidente extremeño ha explicado que la Red de Vigilancia Epidemiológica "en estas fechas otros años ya había detectado un número significativo de casos" de gripe y este año "apenas sí se están detectando casos aunque alguno sí se ha declarado".



Por tanto, ha subrayado que "sería una buena noticia para las próximas semanas" que pudieran seguir "centrados en gestionar los recursos hospitalarios sin que apareciera un elemento añadido como es la gripe".



Fernández Vara ha apuntado que el patrón "en estos momentos" es que "hay un importante número de contagios entre personas más jóvenes que no precisan hospitalización" pero, ésto "no quiere decir que no vaya a cambiar".

También, ha señalado que hay que trasladar a los jóvenes el mensaje de que "ellos pueden tener la sensación de que no les pasa nada pero sí les puede pasar a sus padres o a sus abuelos".



De este modo, el jefe del Ejecutivo extremeño ha asegurado que "en estos momentos" hay unos niveles de hospitalización, "para en las próximas semanas tener capacidad para dar respuesta" y, luego irán "adaptando los recursos a las necesidades", porque hay "margen para crecer" ya que tienen recursos de los que no han "hecho uso".



Finalmente, sobre la vacunación, Fernández Vara ha dicho que tiene la "intuición" de que va a haber "un apoyo masivo" a las vacunas, concluyendo que "cien por cien no, noventa por ciento probablemente no, pero masivo sin duda ninguna".