Cáceres refuerza "presión policial" para vigilar que se cumplan directrices sanitarias

El alcalde de Cáceres, Luis Salaya, ha insistido en que la política municipal en cuanto al cumplimiento de las normas sanitarias por la pandemia seguirá siendo de "tolerancia cero", y ha avanzado que, en los próximos días y de cara a las fiestas navideñas, se reforzará la "presión policial" para vigilar que se cumplan las directrices sanitarias porque los datos de contagios son "muy preocupantes".



Se vigilará especialmente a los establecimientos de hostelería, según ha señalado el regidor, porque cumplir las normas Covid "será una imposición ineludible", ha subrayado, al tiempo que añade que "no" se van a rebajar las medidas impuestas y se aumentará la vigilancia policial sobre el cumplimiento de las normas en estos locales de ocio.



Salaya, que ha comparecido en rueda de prensa tras la celebración del Pleno ordinario del mes de diciembre, no ha detallado el dispositivo policial concreto para la Navidad, ya que la Junta de Seguridad local se reunirá este viernes para coordinar los medios de vigilancia con todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y se informará al respecto.



Sí ha avanzado que "hace días" que se trabaja en el cambio de cuadrantes de horarios de los agentes policiales para reforzar el plan de seguridad en la ciudad, algo que también le ha pedido el consejero de Sanidad, José María Vergeles, con quien ha hablado esta misma mañana y quien le ha trasladado su preocupación por los datos de contagios en la capital cacereña.



Unos datos que sitúan la incidencia acumulada en la ciudad en 14 días en 289 casos por cien mil habitantes, mientras que en 7 días ya supera los 200 casos, por lo que es previsible que la situación no mejore e incluso, que empeore de cara a los próximos días. "Estamos hablando de vidas humanas y de que una celebración con nuestros familiares y amigos, si no mantenemos las normas de seguridad, puede convertirse en un auténtico drama", ha advertido.



"Vamos a evitar por todos los medios que se produzcan aglomeraciones en las cañas de Nochebuena y en Nochevieja", ha subrayado el alcalde, que ha pedido que se limiten las relaciones a los ámbitos familiares y, si puede ser, que se aplacen las celebraciones para otro momento y que este año se prescinda de la costumbre de salir a tomar las cañas en Nochebuena.



En caso de salir a establecimientos hosteleros, ha pedido que se haga siempre con reserva previa en un local que cumpla la normativa y que las reuniones se produzcan solo con personas del entorno habitual y en el mismo local sin cambiar de establecimiento. "Tenemos que sustituir el modelo de las cañas por celebraciones con reservas en un local", ha recalcado.



El alcalde ha recomendado también que se recuperen algunas normas de convivencia que se adoptaron en la desescalada tras el confinamiento como la de circular por la derecha en las calles más transitadas, como la de San Antón, que se eviten aglomeraciones en las horas centrales, que se realicen las compras de forma escalonada y que se cumplan "todas" las decretadas por las autoridades sanitarias.



MÁS DE 2.200 SANCIONES DESDE MARZO



A este respecto, el regidor cacereño ha informado de las sanciones que la Policía Local ha interpuesto desde el 14 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma, hasta el 14 de diciembre, que han llegado a los 2.203 expedientes sancionadores por diversas conductas relacionadas con el control de la epidemia.



De éstas, 1.200 han sido por desobediencia a la autoridad por saltarse el confinamiento de la primavera; 140 por circular por vías públicas durante el toque el toque de queda desde las doce de la noche a las seis de la mañana; 544 por el mal uso de la mascarilla, y 22 por fumar en la vía pública sin respestar la distancia de seguridad.



También se han interpuesto 100 sanciones por reuniones de más de 6 personas; 20 por inflingir la ley de salud pública en establecimientos, y 82 denuncias por decomiso de sustancias estupefacientes. Además, se han llevado a cabo 197 inspecciones en establecimientos que no siempre han terminado en sanciones.