La San Silvestre 2020 de Mérida se realizará de manera virtual del 26 al 31 de diciembre

La duodécima edición de la carrera San Silvestre de Mérida se celebrará este año de manera virtual del 26 al 31 de diciembre, en la que cada participante podrá realizar el recorrido que elija, y que se recogerá en una aplicación que deberá descargarse en su teléfono móvil.



En concreto, el delegado de Deportes, Felipe González, y el presidente del Club Atletismo Mérida, Paco Rivero, han presentado este miércoles esta carrera, que supone "una de las pruebas de carácter popular que más participación ha venido teniendo en los últimos años".



No obstante, de cara a este año, y debido a la situación actual, esta tradicional prueba se realizará de manera virtual, "dando prioridad principalmente, y como no podría ser de otra forma, a la seguridad y la salud de las personas" para evitar que puedan concentrarse corredores, ha señalado el edil socialista.



Por su parte, Rivero ha destacado que con esta carrera Virtual de forma individual, o en familia, donde cada persona es libre de elegir el circuito o la zona por donde quiere realizar dicha prueba, ya sea en zona urbana o en zona rural.



De esta forma, a través de una aplicación que cada participante deberá tenerla descargada en su teléfono móvil "se podrá saber el tiempo y la distancia realizada", según informa el Ayuntamiento de Mérida en una nota de prensa.



También para evitar que todos los participantes salgan el realizar la carrera, se ha establecido un plazo de seis días, desde el sábado 26 hasta el día 31 de diciembre, para así evitar posibles aglomeraciones, "e incluso dar facilidades a toda la población, incluyendo a emeritenses, familiares, amigos" o incluso aquellos que no residan actualmente en la ciudad.



El objetivo es que los participantes pueden "despedir este difícil año apostando por una vida saludable a través del deporte", ha señalado el delegado.



Cabe recordar que el pasado año, la San Silvestre de Mérida contó con 1.187 corredores participantes entre todas las categorías, pero este año "es difícil poder hacer un cálculo de la participación a la que se espera llegar, pues porque va a ser la primera vez que esta prueba se desarrolle de forma virtual".



VARIAS CATEGORÍAS

Así, se han establecido varias categorías, como una ruta senderista San Silvestre de 6 kilómetros, Carrera San Silvestre Adultos de 6 kilómetros, Ruta senderista San Silvestre de 12 kilómetros, la Carrera San Silvestre Infantil de 1.000 metros, Carrera San Silvestre Adultos de 3 kilómetros y la Carrera San Silvestre de Mountain bike de 30 Kilómetros.



Las inscripciones, al precio de 4 euros para niños y 10 euros para adultos, pueden realizarse en la web cruzandolameta.es, donde podrán indicar si quieren recibir en su domicilio la camiseta conmemorativa o recogerla en Guillen Sport.



También se establecen premios, en el caso de superar los 3.500 participantes, al mejor disfraz, que establecen un primero de 400 euros, un segundo de 200 y un tercero de 100.



Igualmente, y dependiendo de los inscritos, se hará un sorteo de 3.000 euros si hay más de 3.500 participantes, 6.000 euros en caso de más de 7.000 participantes y de 9.000 euros en caso de que haya más de 10.500 participantes. El sorteo será con los cuatro últimos números del sorteo de la ONCE del 31 de diciembre.



La prueba está organizada por el Club Atletismo Mérida y la Empresa de Eventos deportivos Guillen Sport, con el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida, y este año mantiene su carácter solidario, ya que una parte de lo recaudado, irá destinado a la ayuda de la Asociación Española Contra el Cáncer, Asociación de Epilepsia de Extremadura y Asociación del Síndrome KAT6A.