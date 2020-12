CSIF logra en Supremo fallo que avala interinos docentes se incorporen a 1 de septiembre

Ep.

El sindicato CSIF Extremadura ha "ganado" una sentencia en el Tribunal Supremo que avala que "todos" los interinos docentes no universitarios de la comunidad se incorporen a las aulas a fecha 1 de septiembre y no en días posteriores como ha venido ocurriendo hasta ahora.



La sentencia alude al curso 2017/2018, cuando el sindicato CSIF recurrió judicialmente en lo contencioso administrativo la resolución de la Dirección General de Personal Docente de la Junta de Extremadura que estipulaba la incorporación en aquel momento de los interinos docentes en días ya entrados el mes de septiembre, después de que ya lo hubiesen hecho el resto de funcionarios educativos.



Tras esa primera resolución judicial formulada en 2017 por CSIF, y "ganada" en 2018 en un juzgado de Mérida, y sucesivos recursos por parte de la Junta, el sindicato ha venido formulando diferentes recursos cada inicio de curso por la misma cuestión, y ha "ganado" hasta "ocho sentencias" al respecto en total, según han destacado en rueda de prensa este lunes en Mérida el presidente regional del sindicato, Benito Román, en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado de la máxima responsable del sector de Educación de la organización sindical en la comunidad, Mercedes Barrado.



Ahora, tras esta sentencia "histórica, única" del Supremo, los interinos docentes podrán formular individualmente las reclamaciones judiciales sobre lo que consideren haya podido acarrear de perjuicio hasta el momento el hecho de no haberse incorporado a fecha 1 de septiembre en cursos anteriores, según ha explicado también uno de los abogados de CSIF Extremadura, Fernando Enríquez.



Para ello, Mercedes Barrado ha indicado que el sindicato pone sus servicios jurídicos a disposición de los docentes interinos que deseen iniciar la reclamación. Así, Benito Román ha explicado también al respecto que cerca de 500 personas se han dirigido ya hasta el momento con anterioridad al sindicato y que podrían iniciar por tanto si lo desean los trámites en cuestión.



El presidente de CSIF Extremadura también ha incidido en que ahora el sindicato reclama a la Junta que en los Presupuestos de la región (PGEx) para 2021 incorpore las partidas necesarias para acabar con la "injusticia" de que los interinos docentes no se hayan incorporado hasta el momento a fecha 1 de septiembre; y ha anunciado que su organización iniciará contactos con los grupos parlamentarios para que incluyan enmiendas parciales en este sentido.



A su vez, Mercedes Barrado ha cifrado en torno a 1,8 millones de euros por curso lo que podría acarrear la sentencia dictada por el Supremo sobre la no incorporación hasta ahora de los interinos docentes a las aulas en Extremadura.

ACABAR CON UNA "INJUSTICIA"

Tras dar a conocer la sentencia "histórica, única" del Supremo, Benito Román ha incidido en que con la misma se acaba con la "injusticia" que suponía el hecho de no incorporar a los interinos docentes a 1 de septiembre, y ha pedido que la Consejería de Educación de la Junta se avenga "a razones" tras un fallo judicial con el que le tiran "literalmente de las orejas".

Así, ha exigido al Ejecutivo autonómico que "no siga mirando para otro lado" y que "cumpla" la sentencia del Supremo, consignando para ello partidas en los Presupuestos regionales para 2021 que permitan esa incorporación "sí o sí" de los docentes interinos a 1 de septiembre, así como que facilite también el abono de las cantidades que hayan podido dejar de percibir éstos en los cursos anteriores por dicha cuestión.

En este sentido, Mercedes Barrado por su parte ha reclamado a la Consejería de Educación que tome "nota" del fallo del Supremo porque es una cuestión "de justicia" lo que reclama CSIF, que ha logrado según ha recordado que la justicia le dé "ocho veces seguidas" la "razón" a través de distintas instancias por este mismo asunto.

"No hay más excusas para resarcir a los perjudicados", ha espetado Barrado, quien ha abogado por que los grupos parlamentarios en la Asamblea apoyen mediante enmiendas a los Presupuestos extremeños (PGEx) para 2021 la aplicación de la sentencia y, en consecuencia, la incorporación de los interinos docentes a fecha 1 de septiembre en la comunidad.

En este sentido, la máxima responsable de Educación de CSIF Extremadura ha incidido en que "nunca" hasta el momento la Junta ha contratado a interinos docentes a fecha 1 de septiembre; y ha recalcado que la sentencia lograda ahora por el sindicato en el Supremo alude a "cuatro años hacia atrás".

Al respecto, el abogado Fernando Enríquez ha señalado que ahora, tras el fallo del Supremo que "ratifica" la primera sentencia lograda por CSIF Extremadura relativa al curso 2017-2018, que fue recurrida por la Junta en su momento, "con plena seguridad" los afectados por la situación pueden reclamar individualmente lo que consideren adeudado.

Así, el abogado ha considerado que "si la Junta fuera medianamente inteligente" debería llegar a un acuerdo con la organización sindical para la aplicación del fallo del Tribunal Supremo.

Finalmente, preguntada por los medios sobre una sentencia sobre interinos docentes ganada por el sindicato PIDE hace unos meses en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Mercedes Barrado ha indicado que mientras que la de CSIF ahora en el Tribunal Supremo alude a "todos" los interinos docentes, la de aquella organización sindical se refiere a "un compañero de un cuerpo concreto".

"La nuestra (la sentencia de CSIF en el Supremo) es más amplia (que la de PIDE), afecta a todos (los interinos docentes) y sienta doctrina", ha espetado Mercedes Barrado.