Gil Rosiña espera que la llegada de la vacuna no provoque que los ciudadanos se relajen

La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha apelado a que el comienzo de la vacunación contra la Covid-19 no haga caer a los ciudadanos en una "relajación" de las medidas de protección y seguridad ante la pandemia.



Rosiña ha considerado que las primeras vacunaciones en el Reino Unido invitan a la "esperanza" y reafirman que "de ésta saldremos", pero ha confiado en que las mismas no relajen a los ciudadanos porque todavía quedan unos meses de "esfuerzo colectivo" para "seguir cuidando y cuidar a los más mayores y a los más vulnerables".



La portavoz ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno en la que el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha informado de la evolución de la pandemia en Extremadura.



"Sabremos cómo nos hemos portado en el puente en unos días pero, solo por los datos del día a día que hemos podido vivir cualquiera de las personas que estamos aquí, los extremeños han hecho un esfuerzo, como lo vienen haciéndolo en los últimos tiempos, por respetar la distancia de seguridad, el uso del gel y la mascarilla", ha aseverado.



Por ello, ha insistido en que sin contar aún con los datos científicos, que "son los válidos", la "impresión" es que los ciudadanos de Extremadura están respetando las normas establecidas para contener la pandemia.



Además, ha señalado que "cosa que no solo es de agradecer sino que hace que este gobierno se sienta muy orgulloso del conjunto de los ciudadanos, porque la gente lleva ya muchos meses así pero está siendo bastante responsable".