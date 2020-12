Monago rechaza que Vergeles vea a gerentes y directivos "los más importantes" de Sanidad

El presidente del Partido Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha rechazado las declaraciones realizadas este jueves por el consejero de Sanidad, José María Vergeles, durante el pleno de la Asamblea de Extremadura en las que consideraba a los gerentes y directivos de la Sanidad extremeña como "los más importantes".



Y es que para el líder de los 'populares' extremeños, estas declaraciones demuestran que en la Junta de Extremadura "no han entendido absolutamente nada", porque "los importantes son los pacientes, los usuarios del SES, de las residencias de mayores y los que llevan batas y no corbatas".



De este modo, el presidente del PP ha puesto en valor el trabajo que han realizado los médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, trabajadores de residencias de mayores y conductores de ambulancias señalando que "ellos sí son los importantes", según informa el PP en una nota de prensa.



"Los importantes no son las corbatas, que es lo que le interesa a los socialistas extremeños, sino las batas", ha insistido el dirigente del PP extremeño, quien ha resaltado que estos profesionales "son los que han dado la batalla contra el virus en primera línea".