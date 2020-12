En Extremadura, las pernoctaciones extrahoteleras caen un 42,8% durante octubre

Ep

El número de pernoctaciones en establecimientos turísticos extrahoteleros de Extremadura se situó en 39.368 en octubre, lo que supone un descenso del 42,8 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior.



Así, en octubre se alojaron 18.006 viajeros en establecimientos turísticos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos rurales y albergues) en Extremadura, lo que supone un 49,2 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior.



Por su parte, los alojamientos de turismo rural en Extremadura han recibido 8.529 viajeros en octubre, un 51,2 por ciento menos que en el mismo mes del año anterior, y han contabilizado 19.815 pernoctaciones, un 43 por ciento menos.



La estancia media en los alojamientos de turismo rural de Extremadura se sitúa en 2,32 días en octubre, lo que supone un incremento del 16,6 por ciento con respecto al mismo mes de 2019.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros (apartamentos turísticos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues turísticos) superaron los 2,7 millones en octubre, con un descenso del 66,7% respecto a las 8,3 millones de pernoctaciones registradas en el mismo mes de 2019, según ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE).



Este descenso interanual, más acusado que el registrado en septiembre y agosto, es resultado de la disminución de las pernoctaciones de los españoles en un 21,1% y del desplome en un 85,1% de las realizadas por los extranjeros.



Con la caída de octubre, se acumulan ya ocho meses consecutivos de retrocesos interanuales en las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros como consecuencia de la pandemia y de los rebrotes surgidos tras el verano.



Durante el mes de octubre abrieron en España 100.944 alojamientos extrahoteleros, un 34,5% menos que en el mismo mes de 2019, lo que representa un 59,6% del total del directorio de establecimientos en ese mes.



En los diez primeros meses de 2020 se han producido 48,9 millones de pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros, un 57,3% menos que en el mismo periodo de 2019. De ellas, 30,8 millones han sido realizadas por residentes (-34,5%) y 18 millones por no residentes (-73,2%).



LOS CAMPINGS FUERON LOS ALOJAMIENTOS MÁS VISITADOS EN OCTUBRE



Según detalla la encuesta del INE, los campings fueron los establecimientos más visitados, , al superar los 284 mil viajeros, especialmente los de la zona del Mediterráneo, con más de 131.000 viajeros. En concreto, los de Benidorm y Malgrat de Mar son los que presentaron una mayor ocupación de sus parcelas, un 73,1% y un 60,5%, respectivamente.



No obstante, las pernoctaciones en campings registraron en octubre un descenso del 40,6% respecto al mismo mes del año anterior, subiendo las de residentes un 4,5%, mientras que las de no residentes bajaron un 67,7%.



En cuanto a las pernoctaciones en apartamentos turísticos, la encuesta refleja que se redujeron un 78,1% en octubre en tasa anual, cayendo las de residentes un 24,4% y las de no residentes un 90,0%.



Para este tipo de alojamientos, Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana fueron los destinos principales de los viajeros en octubre, con caídas en las tasas anuales en el número de pernoctaciones del 86,5%, 76,1% y 69,9%, respectivamente.



Por su parte, las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural presentaron un descenso anual del 52,2% en octubre, cayendo las de residentes un 37% y las de no residentes un 85,1%, mientras que las pernoctaciones en albergues registraron una caída anual del 77,6%.



En cuanto a los índices de precios, el de apartamentos turísticos (IPAP) bajó un 14% en octubre respecto al mismo mes de 2019 y el alojamientos de turismo rural (IPTR) descendió un 2,5%, mientras que el de campings (IPAC) subió un 2,7%.