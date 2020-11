PP pedirá con enmiendas el pago retroactivo del 2% del sueldo a funcionarios

Ep.



El Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura planteará varias enmiendas parciales a los Presupuestos de la comunidad (PGEx) para 2021 a través de las cuales, entre otras cuestiones, solicitará a la Junta el pago con carácter retroactivo, y no únicamente en diciembre, de la subida del 2 por ciento de los sueldos a los empleados públicos que fue "firmada" con los representantes sindicales en 2018.



Asimismo, el PP formulará una enmienda parcial mediante la cual pedirá a la Administración extremeña que abone una "paga extra" a los sanitarios que están "dando la cara" frente al Covid-19 en la región, de forma similar a lo que ya están haciendo otras CCAA.



De igual modo, planteará una enmienda al articulado de los PGEx para solicitar a la Junta que adelante el "cien por cien" en 2021 de las transferencias previstas para los ayuntamientos, al igual que ocurre con la patronal y los sindicatos, y teniendo en cuenta que "muchos ayuntamientos han tenido que hacer frente a gastos extra por la pandemia y están asfixiados económicamente".



Así lo ha defendido en rueda de prensa este lunes el portavoz adjunto del Grupo Popular en la Asamblea, Luis Alfonso Hernández Carrón, quien ha avanzado también que, mediante otras enmiendas, su formación tratará de evitar los "recortes" de la Junta en cuestiones como la Renta Básica Garantizada y la Dependencia.



Al hilo de las comparecencias de altos cargos de la Junta que se inician este lunes en la Asamblea para informar sobre los Presupuestos de Extremadura (PGEx) para 2021, Hernández Carrón ha pedido así que el "talante y diálogo que tanto ofrece" la Junta se aplique realmente este año, y que en el debate de enmiendas parciales salgan adelante un número mayor que la "única" que el año pasado le fue aprobada al PP.



SUELDO DE FUNCIONARIOS



Así, en concreto, ha indicado que el PP tratará de defender dentro de los PGEx 2021 el acuerdo salarial firmado con los representantes de empleados públicos en 2018, y que a su juicio actualmente está suponiendo un "trilerismo político" por parte de la Junta al anunciar, ha dicho, que "sólo lo van a pagar en el mes de diciembre" pero "no con carácter retroactivo".



Esta circunstancia, según Carrón, se da cuando por otra parte aparece en los PGEx 2021 una partida de "tres millones de euros para contratar a otros altos cargos".



Por otra parte, ha anunciado una enmienda del PP al articulado para que las transferencias a los ayuntamientos se adelanten al cien por cien en 2021, porque "muchos ayuntamientos han tenido que hacer frente a gastos extra por la pandemia están asfixiados económicamente y la Junta no les está pagando lo que les adeuda" por la vía de las transferencias corrientes.



Así, al igual que se hace con sindicatos y patronales a los que "a principios de año se les adelante el cien por cien de los casi 2 millones de euros que se llevan a justificar después", pedirá el PP que a los ayuntamientos también se les adelante.



Sobre Sanidad, el 'popular' ha reconocido que se ha producido un incremento "muy importante" de los presupuestos, pero ha criticado que "Vara no ha incluido la paga extra para los sanitarios que están dando la cara ante el Covid-19".



"Hay más dinero para altos cargos, pero se les ha olvidado una paga extra que ya han pagado la mayoría de CCAA en forma de complemento de productividad y que en los presupuestos no se recoge ninguna disposición ni hay ninguna cuantía específica" para esa paga extra, ha reprochado Hernández Carrón, quien ha anunciado una enmienda parcial para que el SES les pague una "paga extra" a los sanitarios que están "dando la cara" frente al Covid.



"Vara les ha dado una medalla virtual pero la paga se la está dando a sus 128 altos cargos del SES, pero no para el resto de los sanitarios", ha lamentado el diputado del PP.



RECORTES



Por otra parte, en Servicios Sociales y Dependencia, Carrón ha indicado que el PP presentará enmiendas "contra los recortes" porque "es inasumible" con la "recesión económica" actual y la que se va a tener en 2021, haya un "recorte" de 5 millones de euros en la Renta Básica Garantizada, sobre todo cuando "el Ingreso Mínimo Vital es un fracaso".



En esta línea, ha advertido de que se está produciendo en la región otro "recorte pasivo" en materia de Dependencia, porque el Gobierno central iba a dotar con 1.800 millones de euros a la Dependencia, pero para Extremadura "siguen clavadas" las transferencia del Estado en 28,8 millones, y "tampoco aumentan" los fondos de la comunidad que "siguen clavadas en 56 millones para Dependencia", ha indicado.



"El presupuesto crece para los altos cargos pero no para la Dependencia", ha criticado.