El Ayuntamiento de Cáceres advierte del mal estado de la Torre de la Plaza de Italia

Ep.

Un informe elaborado por la sección de Patrimonio del Ayuntamiento de Cáceres ha advertido del "mal estado" de la Torre del Trabajo, situada en la Plaza de Italia, que sufre "un gran deterioro" por falta de mantenimiento lo que ha provocado daños estructurales, por lo que se pedirá el acatamiento de la sentencia que obliga a la retirada de la antenas de telecomunicaciones que todavía están instaladas en este edificio.



El portavoz municipal, Andrés Licerán, ha explicado este viernes en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno local que, además, las lluvias de este año han perjudicado el estado de la torre y "es urgente" tomar alguna medida para su mantenimiento, aunque ha añadido que "la seguridad está garantizada" y no es probable que haya desprendimientos que puedan causar daños personales.



Hace unos meses, durante la primera ola de la pandemia, se hicieron unos trabajos de mantenimiento con la colocación de sistemas de sujeción para evitar esos posibles desprendimientos, según ha indicado el portavoz, pero ahora la Junta de Gobierno ha acordado iniciar el procedimiento para solicitar a Retevisión la retirada de las antenas y de otros aparatos de comunicaciones.



La empresa Vodafone, que ya retiró parte de las antenas de telefonía móvil, tiene todavía en la torre alguna infraestructura pero Licerán ha indicado que con el traslado de estos elementos "no habrá problema".



Por lo tanto, se le comunicará a Retevisión la "necesidad" de retirar las antenas de televisión "cuanto antes" para acometer la reparación de "este bien tan preciado, que es un referente en el sky line de la ciudad", ha dicho Licerán, que ha explicado que se ofrecerá a la empresa posibles ubicaciones para las antenas.



"Hay que lanzar un mensaje de seguridad sobre la instalación y de advertencia de que es importante que se actúe en la torre cuanto antes y a la empresa Retevisión de que esas antenas tienen que salir de ahí, porque tendrían que haberse quitado hace muchos años pero no se ha hecho hasta ahora y este equipo de Gobierno ha asumido este compromiso que se intentará realizar dentro de la legalidad en el menor tiempo posible", ha sentenciado.



SENTENCIA JUDICIAL EN 2016



Cabe recordar que la retirada de las antenas de la Torre del Trabajo, situada en la plaza Antonio Canales, es una vieja reivindicación de los vecinos de la zona que en 2013 ya iniciaron una campaña para pedir al ayuntamiento que las retirara, una cuestión que llegó a los tribunales ante el caso omiso de las empresas.



En 2016, el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Cáceres falló a favor del ayuntamiento cacereño para la retirada de estas antenas y algunas de ellas fueron desmontadas aunque todavía existen aparatos que no han sido reubicados.



Desde la asociación de vecinos Antonio Canales se propuso la idea de que, una vez se consiguiera limpiar la torre de las terraza, convertir el edificio en un mirador turístico, ya que se trata de la zona más alta de la ciudad.



El proyecto de construcción de esta torre surgió del arquitecto municipal Ángel Pérez que, en noviembre de 1933, presentó al entonces alcalde de Cáceres, Antonio Canales, el proyecto para levantar una torre en la zona conocida como Peña Redonda.



La Guerra Civil se cruzó en el camino de este proyecto que iba a construirse en homenaje a la clase trabajadora local, y de ahí el nombre de la Torre del Trabajo, aunque finalmente fue inaugurada en 1939 con el cambio de nomenclatura por la de Torre de la Plaza de Italia. La torre está construida en mampostería, pizarra y cuarcita con ventanas de ladrillo y cuenta con cuatro relojes con campana.