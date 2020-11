Monago: PGEx 2021 son "la liturgia de la mentira que tiran por precipicio" a Extremadura

Ep.



El presidente del Grupo Parlamentario Popular de Extremadura, José Antonio Monago, ha alertado este viernes de que el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021 representan la "liturgia de la mentira", que "tiran por el precipicio" a Extremadura, ya que generarán "más paro y más pobreza".



De esta forma se ha pronunciado Monago este viernes en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en el debate de la enmienda a la totalidad que el Grupo Popular ha presentado al proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2021, en la que postura su devolución a la Junta de Extremadura.



En su intervención, Monago ha considerado que estos presupuestos son "una oportunidad perdida", ya que "llegan tarde, llegan mal y sin consensuarse", por lo que ha pedido a los grupos de la oposición que apoyen la enmienda a la totalidad de las cuentas que ha presentado el PP.



En este punto, el dirigente del PP extremeño ha lamentado la "soberbia" del PSOE con su mayoría absoluta, ya que según ha recordado, cuando el PSOE no tenía mayoría absoluta, "en verano ya estaban trabajando" en los presupuestos y negociándolas con el resto de grupos, pero en la actualidad las cuentas llevan "el made in mayoría absoluta", por eso nacen "con el rodillo".



"Son una mentira de principio a fin con rango de ley", ha reafirmado Monago, quien ha señalado que estas cuentan "generan titulares, pero tienen olor a la naftalina de siempre", ya que según ha señalado Monago, a pesar de la pandemia de coronavirus, son "los mismos presupuestos que el año pasado, y que el anterior", por lo que "son una oportunidad perdida" y "repiten la liturgia de la mentira".



Así, Monago ha cuestionado el crecimiento del 7 por ciento que recoge el proyecto de presupuestos de 2021, a pesar de que Extremadura es "la región más pobre de Europa", sin embargo, ha dicho, la Junta ha elaborado unas cuentas en las que "gastar si gasta, pero crecer no van a crecer, entonces lo que ocurre es que nos tiran por el precipicio", ha alertado.



ALERTA DE LA "DEUDA DESBOCADA"



Por eso, el dirigente del PP extremeño ha justificado su enmienda a la totalidad en que el crecimiento previsto no se va a producir, así como por la "deuda desbocada que tiene" Extremadura, que "aumenta en casi un millón de euros al día", y promete "inversiones que luego no se ejecutan".



Una ecuación que "conduce a más paro y más pobreza", por eso el PP presenta una enmienda a la totalidad, ha señalado Monago, quien ha aseverado que el proyecto de presupuestos recoge "un rosario de obras que luego no se ejecutan", ya que "no tienen un duro" y "dependen de los demás" para financiarlas.



"Pueden hablar de regadíos, de hospitales, de parque de atracciones, de aeródromos", ha señalado el dirigente del PP, quien ha resumido estos presupuestos en que "son anuncios y barbechos", ha dicho. "Yo soy más de Osuna, de pruebas", ha reafirmado Monago en alusión al alcalde de Mérida.



"PESO MOSCA EN MONCLOA"



A todo ello se suma, ha señalado Monago, que el presidente de la Junta es "un peso mosca en la Moncloa", algo que se pone de manifiesto en los fondos Covid que ha recibido la comunidad, en el recorte en las transferencias de capital provenientes del Estado, y tampoco se ha otorgado a la comunidad un Plan Especial de Empleo, algo que "cuando estaba Rajoy era prioritario", sin embargo "ahora no han dicho nada ante el Gobierno de España".



Además, el dirigente del PP extremeño ha aludido a la situación que atraviesan los ayuntamientos, ya que "están asfixiados" y muchos de ellos "no tienen ni para pagar las nóminas", tras lo que ha lamentado que desde el Gobierno regional les "dan la Medalla de Extremadura y luego no cumplen con sus obligaciones".



También ha alertado el dirigente del PP extremeño al aumento de gasto en la Consejería de Sanidad, pero sin embargo "nos atienden por teléfono, porque no hay batas, lo que hay son corbatas", ya que según ha señalado, "en 2021 tiene 100 cargos más en 2015, ya que había 28 en 2015 y ahora hay 128 cargos en el SES y la Consejería de Sanidad", ha dicho.



Este incremento de altos cargos ha supuesto 4,5 millones de euros más que hace seis años, ha aseverado Monago, quien ha reiterado la necesidad que se devuelvan estos presupuestos, ya que "lo primero no pueden ser los nuestros, los socialistas".



"Disfrácelo de lo que quiera, pero son presupuestos de recorte social claro", tras lo que ha señalado que estas cuentas "son para los socialistas, pero no para los extremeños", por lo que ha pedido a la Junta de Extremadura que "no continúe con la apatía" y lidere "un futuro esperanzador" sino que son "nubarrones tenebrosos de mil problemas que van a venir".