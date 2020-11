Quirónsalud Cáceres incorpora sistema mínimamente invasivo para próstatas hipertrofiadas

El Hospital Quirónsalud Cáceres ha incorporado a su cartera de servicios un sistema novedoso para el tratamiento de próstatas hipertrofiadas benignas (HBP), denominado Rezüm, con una terapia termal que no requiere de corte quirúrgico, al realizarse a través de vapor de agua.

Así pues, entre sus ventajas se encuentran que es una intervención mínimamente invasiva, de corta duración y que no requiere de ingreso hospitalario, según ha explicado el Dr. Jesús Gómez Muñoz, médico experto en urología y habilitado para el uso de esta novedosa tecnología.

Tal y como detalla, la próstata hipertrofiada benigna es una afección, no cancerosa, por la que el crecimiento excesivo del tejido de la próstata presiona la uretra y la vejiga, bloqueando así el flujo de la orina.

En concreto, entre los síntomas se incluyen la dificultar para miccionar, chorro urinario débil o levantarse varias veces por la noche. El tratamiento tradicional es la medicación y si no plantea resultados satisfactorios es la cirugía.

De este modo, con el sistema Rezüm, según ha señalado el Dr. Gómez Muñoz, lo que se hace es aplicar una “inyección” de agua a 100 grados desde una “pistola” que destruye el tejido de la próstata hipertrofiada, de manera rápida y sin necesidad de cirugía y de anestesia, puesto que es un tratamiento de vapor que solo incide en el tejido enfermo de la célula y no produce dolor.

Además, según informa QuirónSalud en una nota de prensa, a diferencia de ciertas cirugías, no genera disfunción eréctil Otra de las grandes ventajas del sistema Rezüm, que ya está en funcionamiento de manera satisfactoria en el Hospital Quirónsalud Cáceres, es que no genera disfunción eréctil ni tampoco el fenómeno de la eyaculación inversa o retrógrada (conocida como eyaculación seca) que sí se produce con la cirugía, por lo que está indicada para todos aquellos pacientes que desean conservar su eyaculación, además de personas que no soportarían una anestesia prolongada ni una cirugía agresiva.

No obstante, advierte que la única molestia es la necesidad, durante un periodo de tres a cinco días, de estar sondado.

Está considera como una alternativa mínimamente invasiva para los hombres con HBP moderada o grave que no desea sustentar su tratamiento en la administración de fármacos para aliviar los síntomas.

La terapia térmica mejora las puntuaciones respecto a los síntomas en un 50%, aproximadamente, a lo largo de 36 meses.

Además, según Boston Scientific, un solo procedimiento de terapia térmica con vapor de agua ha proporcionado mejoras eficaces y duraderas en las puntuaciones respecto a los síntomas y se han observado tasas de progresión clínica más pequeñas en comparación con el uso diario de fármacos a largo plazo.

