Extremadura hará a sus profesionales en residencias test antigénicos de Covid-19

La Junta de Extremadura adoptará en los próximos días un protocolo para realizar a todos los profesionales de los centros residenciales de la región test antigénicos de Covid-19 complementados con PCR cada 15 días, así como estudios de serología a los residentes.



Dicha medida, junto a la continuación de la formación de los profesionales, forman parte del empeño del Ejecutivo autonómico en "seguir blindando las residencias", según ha avanzado en una comparecencia este jueves en el pleno de la Asamblea el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles.



Al mismo tiempo, y dentro de ese mismo empeño, ha reiterado que el plan que introducirá modificaciones en las residencias en Extremadura ha sido incluido tanto por la Junta de Extremadura como por el Gobierno central dentro de los fondos de recuperación y resiliencia de Europa.



Así, hasta el momento "todas" las residencias con algún positivo de Covid-19 se han cribado completamente con PCR y en "algunos casos" con test antigénicos "porque había personas asintomáticas que así lo requerían".



También, dentro de la coordinación "estrecha" que vienen manteniendo el SES y el Sepad, en "todas" las residencias cuando se ha producido algún afectado de coronavirus "no sólo se ha cribado la residencia sino que se ha hecho una valoración clínica de los residentes por parte del SES", a través de médicos de atención primaria que estaban como responsables de esas residencias o de médicos de centros hospitalarios.



Por otra parte, Vergeles ha destacado también que la realización de los cribados a los trabajadores que se incorporaron a sus puestos laborales de las bolsas de trabajo y tras los periodos vacacionales ha permitido que en más de 25 centros residenciales de la región no haya entrado el virus "de momento".



DATOS EN RESIDENCIAS



Asimismo, según los datos desgranado por Vergeles, de los 393 centros residenciales (de personas mayores y de personas con discapacidad) existentes en Extremadura se han llegado a afectar 53 en la segunda ola de la Covid-19, frente a las 79 que se vieron afectadas en la primera ola, lo que supone un descenso del 32,9 por ciento.



En este mismo sentido, 1.119 residentes han resultado afectados por Covid-19 en esta segunda ola en Extremadura, frente a los 1.582 de la primera ola, lo que supone una reducción de un 29,3 por ciento; y han fallecido 110 residentes en la segunda ola, un 74,5 por ciento menos que en la primera.



También, de los 53 centros residenciales que se han visto afectados por la Covid, 24 ya no tienen residentes activos y han sido declarados "libres de Covid por el momento", y 29 tienen un total de 352 residentes activos en este momento.