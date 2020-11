PGEx 2021 inician esta semana su tramitación en Asamblea tras ser aprobados por la Junta

Ep.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura aprobará esta semana el proyecto de Presupuestos de la Comunidad Autónoma (PGEx) para 2021, tras lo que iniciarán su trámite parlamentario en la Asamblea de Extremadura.



Así lo ha avanzado el portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, en rueda de prensa este lunes en Mérida, en la que ha considerado que estos Presupuestos de Extremadura para 2021 "son más necesarios que nunca", ya que junto a los PGE y a los fondos europeos "van a dar respuestas a las clases trabajadores, a las pymes, a las empresas y a los autónomos", y van a "fortalecer la educación y la sanidad".



Y es que, según ha reafirmado el portavoz socialista, 2021 tiene que ser el año que en el que se acabe con la Covid-19, pero también "tiene que ser el año que iniciemos la recuperación económica de Extremadura", para lo cual es "fundamental" los PGE y los fondos europeos que van a llegar", así como la "tercera pata", que son los Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Extremadura.



En ese sentido, Juan Antonio González ha avanzado que los PGEx para 2021 estarán "adaptados a la situación excepcional que vivimos, de crisis económica y sanitaria", por lo que a su juicio son "quizá los más necesarios de los últimos años", ya que serán "una herramienta social para que nadie se quede atrás en Extremadura".



Ante esta situación, el portavoz socialista ha reclamado a los grupos parlamentarios de la oposición en Extremadura que "estén a la altura de las circunstancias" en estos Presupuestos de la Comunidad para 2021, así como que "no busquen atajos y que colaboren", ha dicho.



González ha pedido a los partidos que "no obstaculicen estos presupuestos de la comunidad", y que "sean receptivos", ya que "nos estamos jugando el futuro de los extremeños".



GESTIÓN DE LA PANDEMIA



Por otra parte, el portavoz socialista ha valorado que la Junta de Extremadura colabore y se coordine con otras administraciones para luchar contra el coronavirus, "porque el virus no entiende de ideologías políticas".



Así, González ha destacado la "suerte que tiene" Extremadura porque tanto el consejero de Sanidad, José María Vergeles, como el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, son médicos de profesión, por lo que "esta región mucha más tranquila, y tiene mucha más seguridad sanitaria", ya que las decisiones que se toman "están llenas de sentido común y de coherencia".



Ha añadido que ante la "situación gravísima" que se vive por el coronavirus, Vara y Vergeles "están transmitiendo seguridad, sentido común y coherencia a Extremadura", por lo que ha destacado que desde el PSOE de Extremadura están "muy orgullosos" de su labor.