CSIF, CCOO y UGT llevarán a Junta a tribunales si no abona subida salarial íntegra del 2%

Los sindicatos CSIF, CCOO y UGT de Extremadura se han concentrado este jueves frente a la Presidencia de la Junta para volver a reclamar, una vez más, que abone la subida salarial comprometida del 2 por ciento al conjunto de los empleados públicos de la administración autonómica, y han advertido de que en caso contrario acudirán a la Justicia para reclamar sus derechos laborales.



Así lo han señalado los representantes de los tres sindicatos mayoritarios en la administración autonómica tras esta movilización que, además, no será la última mientras que no se cumpla con este compromiso que se remonta al año 2018 y que, por tanto, consideran que no debe ligarse a la situación económica motivada por la pandemia de Covid-19.



En declaraciones a los medios de comunicación, el presidente autonómico de CSIF, Benito Román, ha señalado que esta concentración tiene como objetivo exigir a la Junta "lo que es de los empleados públicos", en referencia a la subida salarial "en todos sus complementos" y el pago con carácter retroactivo desde el 1 de enero de este año.



"Es con lo que se comprometió la Junta con los empleados públicos", ha señalado Román, quien ha dicho que pretenden "seguir tendiendo puentes" con la Administración autonómica para que "rectifique" su propuesta en la última Mesa General de Negociación. "Es necesario que recapacite y dé lo que acordó y firmó" con los sindicatos, ha señalado.



"La Junta no puede seguir despreciando al personal sanitario, sociosanitario, a los docentes, a los administrativos... a todos los empleados públicos", ha dicho, que "han estado y siguen estando en primera línea de batalla con la pandemia", y que la Junta "paga este esfuerzo con no pagar lo que les prometió", es decir, la subida salarial en todos los conceptos y el pago retroactivo.



En este sentido, ha apuntado que los empleados públicos de la Junta serán "prácticamente los únicos que no cobrarán esa subida íntegra del 2%", en tanto que Baleares "sigue negociando" y la Comunidad Valenciana alcanzó un acuerdo con los sindicatos la semana pasada.



Además, ha apuntado que no se puede ligar el cumplimiento de este compromiso con la crisis provocada por el Covid-19, porque "si hubiesen pagado en enero los empleados públicos hubiesen tenido su subida salarial".



Román ha señalado que si la Junta no tiene dinero para pagar este compromiso "hay que pedírselo al Gobierno central", ante lo cual se ha ofrecido a acompañar al Ejecutivo regional hasta la Moncloa para pedir el dinero necesario "para que los empleados públicos tengan lo que es suyo y no haya un agravio comparativo con los del resto del territorio nacional".



Por ello, ha avanzado que si la Junta no rectifica su planteamiento, seguirán movilizándose, mientras que la asesoría jurídica del sindicato ya ha comenzado a trabajar para acudir a los juzgados "para defender los derechos de los empleados públicos" y que estos "no vuelvan a ser otra vez los pobrecitos de España".



INCUMPLIMIENTO SISTEMÁTICO



Por su parte, secretario sindical de Servicios Públicos de UGT Extremadura, Ignacio Luis Cansado, ha abundado en la reclamación del incremento retributivo en todos los conceptos salariales como al resto de empleados públicos del país", un compromiso acordado con los sindicatos que la Junta "ha ido incumpliendo sistemáticamente incluso en contra de los principios del propio presidente de la Junta".



Y ello a pesar de las "facilidades" ofrecidas en la negociación, entre ellas que estaban dispuestos a aplazar el pago para llegar al mes de diciembre "en igualdad de condiciones" que el resto de empleados públicos. Pero ante ello la Administración suprimió del acuerdo algunos conceptos retributivos, como los complementos específicos, y los asignados a la profesión.



"Estamos en un proceso de negociación en el que estamos dispuestos a buscar fórmulas de aplazamiento de determinados pagos, pero que en diciembre al menos tiene que haber un incremento retributivo de todos los conceptos para el conjunto de los empleados públicos porque es de justicia", ha manifestado.



A su vez, el portavoz del Área Pública de CCOO Extremadura, Francisco Jiménez, ha abundado en la idea de que los sindicatos han sido "flexibles" ante esta reclamación, con "propuestas" para dar "facilidades" a la administración para que cumpliera con el compromiso adquirido en 2018.



Así, ha reprochado a la Junta que "no hicieron los deberes", en tanto que "no consignaron" las partidas necesarias en los Presupuestos, al tiempo que ha recordado que "viene una nueva subida", en referencia a una posible subida del 0,9% en los Presupuestos Generales del Estado que se encuentran actualmente en tramitación, y en este sentido le exigen a la Junta que "desde hoy" consigne estas partidas en sus cuentas para 2021.



Por último, ha insistido en que emprenderán las "acciones judiciales necesarias", porque estos acuerdos están recogidos en el BOE, y "el BOE se tiene que subir".