CREEX pide ayudas para la hostelería y el comercio ante las nuevas restricciones de aforo

El Secretario General de la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex), Javier Peinado, ha indicado que el empresariado acata y asume su "parte de corresponsabilidad" para la puesta en marcha de las nuevas restricciones de aforo aprobadas por la Junta a partir de este domingo, pero reclama "ayudas directas" para paliar sus efectos en los sectores más afectados.



Según Peinado, "unas medidas que no nos gustan pero que, en todo caso, suponen un mal menor dentro del abanico de opciones que tiene la Junta, que podrían incluir limitaciones a la movilidad o la actividad y hasta el confinamiento", añadiendo que en los últimos días ha estado trabajando con el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, con el propio presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, y con todo el Consejo de Gobierno para determinar qué medidas podrían ser las más eficaces.

Así, añade que "nos plegamos, como es lógico, a lo que dicen las personas que evalúan a diario la evolución de la pandemia, y que son las que han recomendado que se imponga este sobreesfuerzo a un sector que ya ha sido demonizado y estigmatizado, y es el que más perjudicado está saliendo en esta situación".



Por ello, ha insistido en que, a la vez que se articulan estas medidas restrictivas se pongan en marcha "ya" ayudas directas, especialmente para la hostelería, porque hasta ahora no se han aplicado en España como sí se ha hecho en otros países europeos.



Peinado ha incidido en el informe del Ministerio de Sanidad que "apenas" atribuye el 2,3% de los contagios a restaurantes y bares, y el 0,09% al comercio: "no lo decimos nosotros, no lo dicen los empresarios, lo dice el Ministerio de Sanidad, y ahí está el informe para quien quiera verlo, porque estas empresas, estos autónomos, desde el principio han cumplido con lo que se les marcaba para evitar la extensión de los contagios, han invertido en prevención y protección, y ahí están los resultados".

Para la CREEx, al establecimiento de estas restricciones que espera sirvan para frenar los contagios, porque "lo primero es la salud", deben acompañar ayudas "inmediatas y directas" y, sobre todo, para que las medidas sean eficaces "la responsabilidad de todos los ciudadanos, que se salga, se coma o cene, se tome una caña, pero siempre cumpliendo con las medidas preventivas, con mascarillas, con distancia, con lavados de manos..., esa es la mejor forma de frenar los contagios".



Como resumen, el secretario general de la Creex ha señalado que las medidas de la Junta son "moduladas y proporcionadas para velar por la salud", al tiempo que ha insistido en exigir ayudas para los sectores más golpeados, "porque muchas empresas y muchos trabajadores dependen de ello".